Motociclista que intentó girar en U, fue embestido por una camioneta en ruta 8 y murió en el lugar

Un hombre de 73 años murió en las últimas horas en un siniestro de tránsito ocurrido en ruta 8, a la altura del kilómetro 418, en el departamento de Cerro Largo.
Una camioneta marca Toyota, conducida por un hombre de 68 años, con dos ocupantes, circulaba por ruta 8 en el tramo Melo-Aceguá, cuando al llegar al kilómetro 418 embistió a un motociclista.
El conductor del birrodado, de iniciales A.S.S, realizó una maniobra de "giro en u", para retornar a la ciudad de Melo, cuando fue embestido por la camioneta, que no pudo evitar la colisión.
En el lugar trabajó personal policial y una unidad de emergencia médico móvil que constató el fallecimiento del motociclista.
