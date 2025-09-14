RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRO LARGO

Motociclista que intentó girar en U, fue embestido por una camioneta en ruta 8 y murió en el lugar

El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar en las últimas horas a la altura del kilómetro 418, en el departamento de Cerro Largo.

Un hombre de 73 años murió en las últimas horas en un siniestro de tránsito ocurrido en ruta 8, a la altura del kilómetro 418, en el departamento de Cerro Largo.

Una camioneta marca Toyota, conducida por un hombre de 68 años, con dos ocupantes, circulaba por ruta 8 en el tramo Melo-Aceguá, cuando al llegar al kilómetro 418 embistió a un motociclista.

El conductor del birrodado, de iniciales A.S.S, realizó una maniobra de "giro en u", para retornar a la ciudad de Melo, cuando fue embestido por la camioneta, que no pudo evitar la colisión.

En el lugar trabajó personal policial y una unidad de emergencia médico móvil que constató el fallecimiento del motociclista.

