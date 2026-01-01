Dos incendios forestales en Canelones y Montevideo dejaron una casa destruida, un auto quemado y un vivero afectado

Uno de los incendios, en Pando, consumió una vivienda. Foto: Dirección Nacional de Bomberos.

Dos incendios simultáneos con varios focos que surgían en distintas direcciones se registraron el miércoles 31 de diciembre en Pando, Canelones , y en camino Toledo Chico esquina camino Osvaldo Rodríguez, Montevideo . Una vivienda, un galpón, un auto y un vivero fueron afectados por las llamas.

De acuerdo al informe de la Dirección Nacional de Bomberos, cerca de la hora 15:00 intervinieron en un incendio de pastos ocurrido en Camino Suárez y Camino Bertolotti, en Pando.

Cuando llegó la primera dotación del Destacamento Parque del Plata “se constató un incendio en propagación, desarrollándose en una zona de difícil acceso para el personal, por lo que se solicitó apoyo hídrico y de recursos humanos, concurriendo al lugar una dotación del Destacamento Solymar”, informa la Dirección de Bomberos.

Luego, debido a la magnitud del incendio se pidió apoyo aéreo con un helicóptero de la Fuerza Aérea que realizó descargas sobre el frente activo del incendio.

“Durante las actuaciones se efectuó una recorrida perimetral, determinándose que no existe riesgo para el barrio cercano La Tahona. Las tareas se concentraron en la cabeza del fuego, la cual avanzaba en dirección a Ruta 101, trabajando para evitar la propagación hacia viñedos y arbolado existentes en la zona”, dice el informe oficial publicado hacia la noche del miércoles 31.

Bomberos no registró personas heridas, pero como consecuencia de la propagación del incendio, el fuego alcanzó “una vivienda de construcción liviana ubicada en las inmediaciones del lugar inicialmente afectado”.

La afectación total de este incendio en Pando fue de 15 hectáreas, concluye el informe de Bomberos.

Toledo Chico y Osvalo Rodríguez

También en la tarde del miércoles 31, pasadas la hora 14, los bomberos acudieron a un incendio de campo en la intersección de camino Toledo Chico y camino Osvaldo Rodríguez, en el noreste de Montevideo, cerca del límite con Canelones.

Cuando llegaron los bomberos del Destacamento de Maroñas había “tres focos con frentes aproximados de 200 metros cada uno, presentando rápida velocidad de propagación debido a los vientos reinantes y a la topografía del lugar, caracterizada por monte cerrado con arbustos, chilcas, pastizales, eucaliptos, pie de monte de eucaliptos, espina de la cruz y rastrojos”, dice el informe oficial.

Tras combatir las llamas para evitar la propagación a zonas pobladas del lugar, y cuando la situación se encontraba próxima a ser controlada, dice Bomberos, cerca de la hora 17:00 se registraron dos focos adicionales, distantes de los primeros.

“Uno de los focos afectó por propagación a un galpón de aproximadamente 36 metros cuadrados, construido en madera y chapa, incendiándose en su interior un vehículo liviano marca Chevrolet, resultando con pérdidas totales, lográndose evitar la propagación hacia fincas linderas”, detalla el informe.

“Otro foco correspondió a un incendio de gran intensidad, avanzando hacia una zona de monte donde se ubica una fábrica de bloques, lográndose contener la propagación hacia dicha instalación. Asimismo, otro sector del incendio afectó en forma parcial la Planta de Tresor y el Vivero Municipal, dañando plantas de pequeño y mediano porte, así como un montículo de aserrín con tierra de aproximadamente 60 metros de largo, 30 metros de ancho y 6 metros de altura”, agrega Bomberos.

“Posteriormente, próximo a la hora 18:00, se iniciaron dos nuevos focos con propagación hacia un monte tupido. Debido a la dificultad de acceso, se reforzaron las tareas operativas, logrando finalmente el control total del incendio próximo a la hora 20:00”, dice el comunicado.

“No se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales”, destaca Bomberos, y agrega que cerca de la medianoche, entrando ya al año nuevo, se reinició de uno de los focos, por lo que el personal permaneció en el lugar haciendo tareas de control, enfriamiento y vigilancia, con el objetivo de evitar su propagación.