Informó bomberos

Más de 5.000 hectáreas quemadas en lo que va de la temporada: 89% de los incendios son por causa humana

Bomberos informó que en lo que va del verano crecieron las intervenciones y las hectáreas quemadas frente al mismo período anterior, y que la mayoría de los incendios fueron por descuido o negligencia.

Foto: FocoUy. Lohana Calleros, vocera de Bomberos.

 

Foto: FocoUy. Bomberos, incendio forestal.

Foto: FocoUy. Bomberos, incendio forestal.

Bomberos informó que en lo que va de la temporada de verano se registra un aumento sostenido de intervenciones y superficie afectada en comparación con el mismo período de 2024/2025.

En lo que va de la temporada de verano, que para Bomberos comenzó en noviembre de 2025, se realizaron 1.326 intervenciones y se quemaron 5.181 hectáreas en todo el país.

En el Área Metropolitana se registraron 847 intervenciones y la quema de 2.051 hectáreas, mientras que en el interior fueron 479 intervenciones y 3.130 hectáreas incendiadas.

La vocera de Bomberos, Lohana Calleros, explicó a Subrayado que se trató de una temporada con más intervenciones porque se venía de años más tranquilos, lo que permitió la acumulación y secado de vegetación. “El combustible se fue acumulando, secando, quedando a disposición para cualquier llama o temperatura extra”, señaló.

Además, indicó que el 89% de los incendios tiene causa humana, principalmente por descuido o negligencia, como colillas de cigarro, fogones mal controlados o realizados en lugares no permitidos.

