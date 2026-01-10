RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERACIÓN "COME BACK"

Dos hombres y una mujer fueron condenados tras allanamientos a dos bocas de drogas en Maldonado

Otras dos personas que había sido detenidas en el operativo policial fueron liberadas. Se incautaron armas, municiones, drogas, celulares y se recuperó una moto robada en 2024.

COME-BACK-OPERATIVO-MALDONADO-NUEVO-DROGAS

Dos hombres y una mujer fueron condenados por delitos vinculados al narcotráfico y a la tenencia de armas y municiones en Maldonado.

La Brigada Departamental Antidrogas, la Guardia Republicana y el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) realizaron allanamientos en dos casas de la calle Meboipe en el barrio Maldonado Nuevo, en las que se sospechaba que funcionaban bocas de venta de drogas.

Como resultado de la operación policial, fueron detenidos un hombre de 30 años y una mujer de 41, ambos con antecedentes, otro hombre de 45 (sin antecedentes) y otras dos personas, las que fueron liberadas por disposición de la Fiscalía.

Condenado por agredir físicamente y amenazar de muerte a su pareja y a sus hijos menores de edad

Además, en los allanamientos se incautaron dos armas de fuego calibre 38 y 32, municiones, varios envoltorios con cocaína (130 gramos), balanzas de precisión, celulares, una moto que había sido hurtada en Maldonado en 2024 y 11.515 pesos.

Tras la audiencia judicial se dispuso la condena del hombre de 30 y de la mujer de 41 años por un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas y un delito de tenencias de armas de fuego y municiones a 2 años y 2 meses de cárcel.

En tanto, el hombre de 45 años fue condenado por un delito de municiones y un delito de receptación a una pena de 8 meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba. Deberá fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría y dos horas de servicio comunitario una vez por semana durante tres meses.

