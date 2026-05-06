Dos hombres oriundos de Montevideo tenían 37 aves autóctonas dentro de un vehículo y les fueron incautadas en Lavalleja

Foto: Jefatura de Lavalleja. Foto: Jefatura de Lavalleja. Foto: Jefatura de Lavalleja. Foto: Jefatura de Lavalleja.

Dos hombres de 46 y 54 años, oriundos de Montevideo, fueron tenían 37 aves autóctonas atrapadas de forma ilegal, en Lavalleja, y les fueron incautadas.

Efectivos de la Seccional 2ª de ese departamento fueron alertados por un vehículo "en actitud sospechosa" en un camino vecinal del departamento.

Al llegar al lugar, encontraron en el vehículo 21 jaulas, con 37 aves de distintas variedades, así como elementos de caza utilizados, que fueron un parlante y "pega pega".

Tanto las aves como el vehículo y los elementos de caza fueron incautados, por disposición de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente. aves-autoctonas-incautadas-lavalleja-1 aves-autoctonas-incautadas-en-lavalleja aves-incautadas-en-lavalleja

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