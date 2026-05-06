Asamblea de Adeom aprobó el convenio colectivo con la IMM y levanta el paro desde las 11 horas del jueves

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) aprobó este miércoles en su asamblea general el convenio colectivo con la Intendencia de Montevideo (IMM) para el período 2026-2030.

El sindicato está a la espera de la fecha para firmar el acuerdo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Adeom realiza un paro desde las 11 horas de este miércoles para la realización de la asamblea y está previsto que a las 11 de la mañana de este jueves se retomen todas las actividades.

El presidente de Adeom, Julio Cameto, indicó que la asamblea pasada mandató a la directiva gremial a trabajar en una nueva propuesta que fue presentada a las autoridades departamentales y la devolución que les realizaron fue puesta a consideración de la asamblea esta jornada.

El convenio tiene elementos considerados imprescindibles como vinculados a la seguridad laboral, un aumento salarial por encima de la inflación, y en cuanto a las promociones y presupuestaciones, que el digesto municipal establece que sea una vez en el quinquenio, pero la negociación colectivo logró que fueran cinco para este período.

Adeom y la Intendencia venían negociando el convenio colectivo desde el año pasado. En diciembre de 2025, se había firmado un preacuerdo en el marco de la negociación tripartita que fue rechazado por la asamblea general de trabajadores municipales. Luego, se sucedieron varias instancias de negociación y paros hasta que este miércoles se aprobó el convenio para el actual período de gobierno departamental.

BASURA PARO

BASURA

El director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Leonardo Herou, estimó que la normalización de la recolección de residuos demandará varias horas más a la comuna, que reforzó el servicio.

Aseguró que desde hace varios días se han tomado medidas para que "la ciudad sienta lo menos posible estas situaciones", como el fortalecimiento de la limpieza en torno a los contendores y la atención en particular de las zonas más críticas.

Herou recordó que la comuna capitalina ya llegó a 34.000 hogares con contenedores intradomiciliarios o intraprediales, retirando a unos 700 contenedores de la vía pública. Espera poder acelerar el proceso en el segundo semestre. Reconoció que "falta mucho" en esa materia, pero remarcó que "en este período de gobierno, la transformación va a ser total".