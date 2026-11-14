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Dos hombres condenados en Maldonado por venta de drogas

En una vivienda se incautó un frasco y dos bolsas con marihuana, dos balanzas de precisión, una pistola de aire comprimido y un teléfono celular.

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Efectivos del área de Investigaciones de la Zona Operacional II de Maldonado investigaban a dos hombres hace varias semanas , bajo la sospecha de que comercializaban sustancias estupefacientes en una casa de la Avenida Ferreira Aldunate, al norte de esa ciudad.

Finalmente confirmaron que el lugar funcionaba como un punto de acopio y venta de sustancias, por lo que enterado el fiscal letrado de 5.° turno, solicitó orden de allanamiento para la vivienda.

En el procedimiento los efectivos policiales incautaron un frasco y dos bolsas con marihuana, dos balanzas de precisión, una pistola de aire comprimido y un teléfono celular.

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C.N.M.P. de 20 años y T.T.P. de 18 años, ambos sin antecedentes penales, fueron detenidos en el lugar y trasladados a dependencias de Investigaciones.

Conducidos a la sede del juzgado letrado de 4.° turno de Maldonado, se dispuso la condena de los hombres como autores penalmente responsables de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, a la pena de dos años de penitenciaria.

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