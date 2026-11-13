Intendencia de Rocha demolió histórico rancho en Aguas Dulces; era el último palafito de la costa del balneario

La Intendencia de Rocha demolió un histórico rancho en el balneario Aguas Dulces.

La medida fue dispuesta por resolución del intendente Alejo Umpiérrez luego de que los equipos técnicos constataran que la estructura representaba un peligro para la seguridad de turistas y pobladores. La demolición se hizo el jueves por la mañana, bajo supervisión de las autoridades departamentales.

El procedimiento fue impulsado a instancias del municipio de Castillos y estuvo a cargo de la Dirección Jurídico Notarial, que inició el expediente administrativo hasta llegar a la resolución que habilitó el derribo.

Vecinos de la zona contaron que la construcción tenía unos 80 años de antigüedad y era el último palafito que quedaba de los que históricamente caracterizaron la costa de Aguas Dulces.