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FELIPE CARBALLO

Senador del Frente Amplio presentó proyecto de ley para regular actividad de trenzadores afro en Uruguay

La iniciativa de Felipe Carballo busca reconocer esta actividad como un oficio, incorporarla a los Consejos de Salarios, realizar un control sanitario de los locales y preservar su valor en la cultura afro.

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Un proyecto de ley presentado por el senador del Frente Amplio, Felipe Carballo, propone regular el ejercicio profesional de los trenzadores y trenzadoras afro en Uruguay. El proyecto está en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

La iniciativa busca reconocer esta actividad como un oficio y, al mismo tiempo, preservar su valor cultural, histórico y ancestral dentro de las comunidades afrodescendientes.

El texto establece requisitos de higiene y habilitación sanitaria para los locales, así como obligaciones vinculadas al uso de instrumentos, los productos utilizados y la información que se brinda a los clientes.

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Además, plantea que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), ANEP y UTU promuevan instancias de formación específica, con prioridad para personas afrodescendientes.

Otro de los puntos, propone incorporar la categoría de trenzadoras y trenzadores afro al grupo 45 de los Consejos de Salarios, correspondiente al sector de peluquerías y salones de belleza.

El proyecto también establece medidas para combatir la discriminación, promover la formalización laboral y proteger el trenzado afro como patrimonio cultural inmaterial.

Los puntos centrales del proyecto son el reconocimiento profesional, la regulación del oficio, el control sanitario con la habilitación de locales y condiciones de higiene, y la protección de una práctica vinculada a la identidad y la memoria afrodescendiente.

El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo tenga 180 días para reglamentar la ley, en caso de aprobarse, y establece un plazo de 12 meses para que los establecimientos y trabajadores se adecuen a los requisitos.

Dicho texto fue presentado en el año 2025, sin embargo, no tiene avances en la comisión. Desde la oposición, según se desprende de las versiones taquigráficas, cuestionaron el contendido en el entendido que no está mal hacerle un homenaje a quienes se dedican al trenzado, pero no que se regule la actividad, ya que a su entender, está dentro del rubro de la peluquería.

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