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LA TEJA

Tres nuevos condenados por maniobras de estafa por más de $13 millones en perjuicio de un local de cobranzas

La maniobra, por 13.200.000 pesos, consistía en sustituir de los fajos de 1.000 pesos algunos billetes por otros de 20 pesos y la diferencia de dinero en la caja fuerte era depositada en cuentas de terceros.

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La investigación de Crimen Organizado e Interpol identificó a la responsable del local y a varios empleados como autores de la maniobra, que consistía en sustituir de los fajos de 1.000 pesos algunos billetes por otros de 20 pesos.

En la caja fuerte quedaba menos efectivo disponible y esa diferencia, unos 13.200.000 pesos, fue depositado en distintas cuentas bancarias. Las operaciones se hacían utilizando las terminales POS del local, que generaban acreditación inmediata pero el dinero no ingresaba físicamente a las cajas.

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También, se constató el uso de comprobantes y capturas de pantalla falsas para acreditar los supuestos saldos bancarios que en realidad no existían.

Los tres nuevos condenados por estafa deberán cumplir una pena de 16 meses de libertad a prueba.

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