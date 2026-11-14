Jornada solidaria: Teletón celebra 20 años trabajando en la rehabilitación infantil

Desde el viernes a las 22 horas y durante toda la jornada del sábado se realiza el Evento Teletón, una transmisión solidaria de 25 horas que reúne a todo el país para sostener la rehabilitación integral de miles de niños, niñas y adolescentes.

Este año se cumplen 20 años de atenciones en Uruguay; bajo el lema #CumplimosJuntos , la campaña pone en valor todo lo que se ha logrado gracias al aporte de la sociedad y la importancia de seguir acompañando este trabajo.

Desde el inicio Teletón ha acompañado a más de 5.900 niños, niñas y adolescentes en sus procesos de rehabilitación. Actualmente, más de 1.900 reciben atención cada año en los Centros Teletón de Montevideo y Fray Bentos, con un alcance que trasciende las fronteras de cada departamento: el 62% de quienes se atienden proviene del interior del país.

A lo largo de estos años, se han realizado más de 674.000 intervenciones terapéuticas, como parte de un trabajo que busca favorecer el desarrollo, la autonomía y la inclusión de cada niño y adolescente, considerando sus necesidades y las de su familia.

La rehabilitación combina el trabajo de profesionales de distintas disciplinas con herramientas tecnológicas que contribuyen a los procesos terapéuticos. Equipamientos como el sistema robótico Lokomat y las salas de realidad virtual son parte de los avances que Teletón ha incorporado para seguir ampliando las posibilidades de atención. En julio de este año, además, se inauguró una nueva Sala de Realidad Virtual en el Centro Teletón de Fray Bentos.

La meta de este año es $125.000.000.