Investigan tiroteo cerca de una plaza con juegos para niños; una persona fue atacada y quedaron impactos en un almacén

La Policía investiga un ataque a balazos ocurrido en la tarde este viernes en el barrio Marconi.

La Guardia Republicana trabaja en Aparicio Saravia y Enrique Castro donde tuvo lugar un tiroteo, próximo a una plaza con juegos para niños.

Información primaria indica que una persona fue atacada cuando iba caminando frente a un almacén.

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En la fachada quedaron dos impactos de bala y en la escena cuatro vainas.

Las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior están desconectadas por los propios delincuentes que operan en la zona, además de romperlas.

Trabaja personal de Policía Científica y de zona operacional III.