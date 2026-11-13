La Policía investiga un ataque a balazos ocurrido en la tarde este viernes en el barrio Marconi.
Investigan tiroteo cerca de una plaza con juegos para niños; una persona fue atacada y quedaron impactos en un almacén
En la escena quedaron cuatro vainas y en la fachada de un almacén dos impactos. El tiroteo ocurrió en Aparicio Saravia y Enrique Castro.
La Guardia Republicana trabaja en Aparicio Saravia y Enrique Castro donde tuvo lugar un tiroteo, próximo a una plaza con juegos para niños.
Información primaria indica que una persona fue atacada cuando iba caminando frente a un almacén.
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En la fachada quedaron dos impactos de bala y en la escena cuatro vainas.
Las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior están desconectadas por los propios delincuentes que operan en la zona, además de romperlas.
Trabaja personal de Policía Científica y de zona operacional III.
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