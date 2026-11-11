La Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo realizó ocho allanamientos este miércoles, en el barrio Ituzaingó, en el Borro y en la zona del Marconi.
Cinco detenidos, droga y un mono incautados tras allanamientos en barrios de Montevideo
Un operativo para desarticular bocas de venta de droga llevó a ocho allanamientos este miércoles.
El operativo tiene como objetivo desarticular bocas de venta de droga.
Hay cinco detenidos, droga, armas, ocho teléfonos celulares, dinero en efectivo, siete cámaras de videovigilancia y un mono incautadas. El animal estaba en Juan Victorica y José María Guerra, y se coordinan acciones con el INBA para resolver su situación.
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