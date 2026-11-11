RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERACIÓN JAMAICA

Cinco detenidos, droga y un mono incautados tras allanamientos en barrios de Montevideo

Un operativo para desarticular bocas de venta de droga llevó a ocho allanamientos este miércoles.

mono-incautado-dos
mono-incautado-operativo
mono-incautado-montevideo

La Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo realizó ocho allanamientos este miércoles, en el barrio Ituzaingó, en el Borro y en la zona del Marconi.

El operativo tiene como objetivo desarticular bocas de venta de droga.

Hay cinco detenidos, droga, armas, ocho teléfonos celulares, dinero en efectivo, siete cámaras de videovigilancia y un mono incautadas. El animal estaba en Juan Victorica y José María Guerra, y se coordinan acciones con el INBA para resolver su situación.

operacion trazador: investigan si 300 kilos de droga incautada en brazo oriental pertenecian a el meo
Seguí leyendo

Operación Trazador: investigan si 300 kilos de droga incautada en Brazo Oriental pertenecían a "El Meo"

Temas de la nota

Lo más visto

video
Segundo conductor con heridas graves

Mueren una pareja y su hija de dos años tras choque frontal entre dos autos en ruta 12 de Canelones
LLUEVE ESTE MIÉRCOLES

Nubel Cisneros: desmejora el tiempo con lluvias y tormentas aisladas en varias zonas del país
CANELONES

Imputaron al conductor que causó la muerte de un motociclista en la ruta Interbalnearia este lunes
"La gente vino, puntual, y se fue"

"Parecía un pueblo fantasma": comerciantes de Paysandú no tuvieron las ventas que esperaban por la visita del papa León XIV
CARRASCO

Delincuentes intentaron asaltar una joyería; un trabajador de otra empresa le dio un martillazo al ladrón y frustró el robo

Te puede interesar

Bomberos trabaja para controlar incendio de características importantes en el shopping de Colonia video
NO HAY VÍCTIMAS

Bomberos trabaja para controlar "incendio de características importantes" en el shopping de Colonia
Siempre estoy trabajando y, por ahora, no me planteo la renuncia, aseguró Cristina Lustemberg video
TRAS EL CASO BARRERA

"Siempre estoy trabajando y, por ahora, no me planteo la renuncia", aseguró Cristina Lustemberg
Bancada del Partido Nacional resolvió interpelar a la ministra Lustemberg por el caso de la anestesista
"Hubo perjuicios muy serios"

Bancada del Partido Nacional resolvió interpelar a la ministra Lustemberg por el caso de la anestesista

Dejá tu comentario