Cinco detenidos, droga y un mono incautados tras allanamientos en barrios de Montevideo

La Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo realizó ocho allanamientos este miércoles, en el barrio Ituzaingó, en el Borro y en la zona del Marconi.

El operativo tiene como objetivo desarticular bocas de venta de droga.

Hay cinco detenidos, droga, armas, ocho teléfonos celulares, dinero en efectivo, siete cámaras de videovigilancia y un mono incautadas. El animal estaba en Juan Victorica y José María Guerra, y se coordinan acciones con el INBA para resolver su situación.

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