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LARRAYA Y MURILLO

Dos hermanas resultaron intoxicadas graves y con quemaduras por el incendio en su casa de Malvín Norte

Los vecinos fueron los primeros en llegar al sentir el humo y escuchar los gritos de auxilio de las víctimas, que fueron derivadas al Hospital Pasteur.

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Dos hermanas resultaron afectadas por el incendio en su casa, ubicada en Isidoro Larraya y Murillo en Malvín Norte. Se trata de dos mujeres de 61 t 63 años que padecen problemas de salud mental.

Los vecinos fueron los primeros en llegar al sentir el humo y escuchar los gritos de auxilio de las víctimas. El fuego estaba concentrado en la cocina y no pudieron abrir la puerta del fondo, pero sí rompieron la de la entrada principal para ingresar.

Al arribo de personal de Bomberos, minutos antes de las 13 horas, había mucha concentración de humo, las dos mujeres estaban inconscientes, intoxicadas graves y con quemaduras de tercer grado, siendo trasladadas el Hospital Pasteur para recibir atención médica. Una de ellas estaba caída en el comedor y la otra en un dormitorio; hoy es su cumpleaños, según relató un vecino lindero que tuvo su casa afectada por el humo.

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Las hermanas tenían tres mascotas, dos perros que pudieron ser rescatados, no así el gato. El fuego dejó pérdidas totales en tres habitaciones y el baño de la vivienda. El Departamento de Investigación de Siniestros de Bomberos trabaja en la casa.

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