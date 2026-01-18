Dos detenidos como sospechosos de estafar con el "cuento del tío" a una mujer, que entregó casi $90.000

La Policía de Maldonado investiga una estafa ocurrida el 12 de enero, cuya víctima fue una mujer de 86 años, engañada bajo la modalidad conocida como “ cuento del tío ”.

Según la denuncia, en horas de la tarde la mujer recibió una videollamada de una persona que ocultaba su rostro y se hacía pasar por su nieto. El desconocido le dijo que su padre había protagonizado un accidente de tránsito y que se encontraba detenido, por lo que necesitaba dinero para una supuesta fianza y honorarios de abogado.

Ante esa situación, la víctima concurrió a un local de cobranzas, donde pidió un préstamo de $86.600. Luego se dirigió a una plaza ubicada sobre calle Treinta y Tres, en la ciudad de Maldonado, donde le indicaron que el dinero no sería retirado por su supuesto nieto, sino por otra persona que se identificaría mediante una palabra clave.

Seguí leyendo Una mujer de 76 años fue estafada con el "cuento del tío"; se hizo pasar por un policía y le robó 320.000 pesos

Allí se le acercó un joven, quien dijo la clave acordada y la mujer le entregó el dinero. El delincuente se retiró a pie del lugar, informó la policía local.

Horas después, la víctima recibió nuevos mensajes desde el mismo número de teléfono; le pidieron más dinero y que vaya a otro local de cobranzas. La mujer cortó la comunicación.

Mediante cámaras de videovigilancia, la Policía identificó una moto y dos hombres. Y este sábado, los efectivos ubicaron la moto y detuvieron a sus ocupantes. Ahora declaran ante la Fiscalía.