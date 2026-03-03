RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN PRIMERA PERSONA

El relato de una víctima del cuento del tío: la llamaron y le dijeron que su hijo había atropellado a una embarazada

La mujer de 73 años entró en una crisis y logró reunir 60.000 pesos de los 150.000 que le pedían para liberarlo; le entregó el dinero a un estafador que se presentó en la casa.

miriam-victia-cuento-tio-blanqueada

Una mujer de 73 años fue víctima de una estafa mediante el cuento del tío en el barrio La Blanqueada. La víctima trabaja cuidando a un hombre de 92 años, donde vive.

Este lunes, recibió una llamada telefónica que resultó ser falsa. Del otro lado de la línea, una voz que simulaba ser de alguien de Fiscalía le decía que su hijo había sufrido un siniestro de tránsito, que había atropellado a una mujer embarazada, que supuestamente había perdido el bebé y estaba grave en el CTI.

Le pidieron 150.000 pesos para realizar un "arreglo monetario" con la familia de la presunta atropellada y liberar a su hijo de la cárcel. La mujer entró en crisis y comenzó a llorar por no poder contar con ese dinero. Cuando preguntó por su hijo, alguien se hizo pasar por él y en medio del llanto empezó a pedir por ella.

Fiscalía de Paysandú. Foto: archivo, Subrayado.
Finalmente, la víctima logró reunir 60.000 pesos y se los entregó a un hombre bien vestido que se presentó en la vivienda. El estafador llegó y se fue caminando. La Policía analiza las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior de la zona para identificarlo.

