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Dos condenados tras los 15 allanamientos antidrogas en la Cruz de Carrasco: irán 2 años a la cárcel

Los allanamientos fueron realizados el martes y cinco personas habían sido detenidas; de ellas, dos fueron a la cárcel.

Foto: Subrayado. Operativo policial el martes en la Cruz de Carrasco.

Foto: Subrayado. Operativo policial el martes en la Cruz de Carrasco.

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Los procedimientos fueron realizados por la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo. El primero de los condenados tiene 26 años y antecedentes penales. Fue a prisión por 2 años y 2 meses por suministro de drogas prohibidas, informó la Policía.

En tanto, el de 30 años resultó condenado por suministro de drogas prohibidas en reiteración real, tráfico interno de armas de fuego y municiones por adquisición. La pena también es de 2 años y 2 mese de prisión.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Aljibe donde fue hallada la víctima.
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Los efectivos trabajaron a partir de información sobre dos grupos familiares que se dedicaban a la venta de droga al menudeo y al manejo de armas y municiones en la zona. Con tareas de vigilancia lograron vincular varias viviendas y realizar 15 allanamientos, informó entonces Subrayado.

Durante los procedimientos, la Policía incautó 335 envoltorios de droga: 253 con 140,26 gramos de pasta base y 82 con 324,99 gramos de cocaína, además de cuatro bolsas con 34,6 gramos de marihuana.

También se incautaron $142.615, 2.270 pesos argentinos, cuatro armas de fuego, 73 municiones de distintos calibres, una chumbera, un rifle de aire comprimido, réplicas de pistola, 20 celulares y tres balanzas de precisión.

Cruz de Carrasco es un barrio donde se han registrado en los últimos tiempos varios episodios violentos, con balaceras y venta de drogas.

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