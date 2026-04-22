Cinco detenidos y más de 300 envoltorios de droga incautados en 15 allanamientos en Cruz de Carrasco

Foto: Subrayado. Allanamientos en la Cruz de Carrasco este martes.

La Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo detuvo a cinco personas mayores de edad este martes, tras una investigación por distribución de drogas y tráfico de armas. Entre los detenidos hay un hombre con antecedentes por hurto y otro que era requerido por violencia doméstica.

Los efectivos trabajaron a partir de información sobre dos grupos familiares que se dedicaban a la venta de droga al menudeo y al manejo de armas y municiones en la zona. Con tareas de vigilancia lograron vincular varias viviendas y realizar 15 allanamientos, informó entonces Subrayado .

Durante los procedimientos, la Policía incautó 335 envoltorios de droga: 253 con 140,26 gramos de pasta base y 82 con 324,99 gramos de cocaína, además de cuatro bolsas con 34,6 gramos de marihuana.

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También se incautaron $142.615, 2.270 pesos argentinos, cuatro armas de fuego, 73 municiones de distintos calibres, una chumbera, un rifle de aire comprimido, réplicas de pistola, 20 celulares y tres balanzas de precisión.

Cruz de Carrasco es un barrio donde se han registrado en los últimos tiempos varios episodios violentos, con balaceras y venta de drogas.