RECIBÍ EL NEWSLETTER
armas y venta de drogas

Cinco detenidos y más de 300 envoltorios de droga incautados en 15 allanamientos en Cruz de Carrasco

La Policía realizó 15 allanamientos donde incautó dinero, armas y municiones en un barrio donde se registran reiterados episodios de violencia.

Foto: Subrayado. Allanamientos en la Cruz de Carrasco este martes.

Foto: Subrayado. Allanamientos en la Cruz de Carrasco este martes.

La Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo detuvo a cinco personas mayores de edad este martes, tras una investigación por distribución de drogas y tráfico de armas. Entre los detenidos hay un hombre con antecedentes por hurto y otro que era requerido por violencia doméstica.

Los efectivos trabajaron a partir de información sobre dos grupos familiares que se dedicaban a la venta de droga al menudeo y al manejo de armas y municiones en la zona. Con tareas de vigilancia lograron vincular varias viviendas y realizar 15 allanamientos, informó entonces Subrayado.

Durante los procedimientos, la Policía incautó 335 envoltorios de droga: 253 con 140,26 gramos de pasta base y 82 con 324,99 gramos de cocaína, además de cuatro bolsas con 34,6 gramos de marihuana.

manana tiroteo: condenan a un adolescente por amenazas en un centro educativo en montevideo
Seguí leyendo

"Mañana tiroteo": condenan a un adolescente por amenazas en un centro educativo en Montevideo

También se incautaron $142.615, 2.270 pesos argentinos, cuatro armas de fuego, 73 municiones de distintos calibres, una chumbera, un rifle de aire comprimido, réplicas de pistola, 20 celulares y tres balanzas de precisión.

Cruz de Carrasco es un barrio donde se han registrado en los últimos tiempos varios episodios violentos, con balaceras y venta de drogas.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy, archivo.
pronóstico

Rige advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes
Puente internacional fray bentos

Detenidos en la frontera: quisieron ingresar a Uruguay más de 10 placas de video ocultas en un auto
INVESTIGA FISCALÍA

Niño de 9 años fue ingresado al Hospital de Rivera descompuesto y constataron intoxicación por cocaína
Libertad asistida

"Mañana tiroteo": condenan a un adolescente por amenazas en un centro educativo en Montevideo
EN MAROÑAS

Un hombre de 76 años en bicicleta murió tras ser atropellado de atrás por una moto

Te puede interesar

Baja la pobreza multidimensional y alcanza el 18,7% de la población
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Baja la pobreza multidimensional y alcanza el 18,7% de la población
¿Si baja el petróleo baja el combustible?: Lo vamos a ver la semana que viene, dijo la ministra de Industria
FERNANDA CARDONA

¿Si baja el petróleo baja el combustible?: "Lo vamos a ver la semana que viene", dijo la ministra de Industria
Foto: Subrayado. Robo piraña en farmacia.
Habló su presidente

Centro de Farmacias preocupado por decenas de robos piraña: "Forma parte de una normalidad"

Dejá tu comentario