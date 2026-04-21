Brigada Antidrogas realizó 15 allanamientos simultáneos en Cruz de Carrasco: hay detenidos

Allanamientos en la Cruz de Carrasco. Foto: Guillermo Lorenzo.

Realizaron 15 allanamientos simultáneos en la zona de Cruz de Carrasco. Hasta el momento se incautaron armas, municiones, chalecos y droga. Hay varias personas detenidas.

El operativo policial de la Brigada Departamental Antidrogas tuvo la participación de la Unidad de Apoyo Táctico de la Jefatura de Montevideo.

Es un barrio en el que han ocurrido varios episodios violentos, con balaceras y venta de drogas.

La hipótesis policial es que bandas organizadas venden droga en la zona. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2046699638783144351&partner=&hide_thread=false Realizan 15 allanamientos simultáneos en la Cruz de Carrasco. Hasta el momento se incautaron armas, chalecos y droga.



Informa @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/wtwE53qegg — Subrayado (@Subrayado) April 21, 2026

Temas de la nota allanamientos