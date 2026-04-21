Realizaron 15 allanamientos simultáneos en la zona de Cruz de Carrasco. Hasta el momento se incautaron armas, municiones, chalecos y droga. Hay varias personas detenidas.
Brigada Antidrogas realizó 15 allanamientos simultáneos en Cruz de Carrasco: hay detenidos
Hasta el momento incautaron armas, municiones, chaleco y drogas. Participa la Unidad de Apoyo Táctico de Jefatura.
El operativo policial de la Brigada Departamental Antidrogas tuvo la participación de la Unidad de Apoyo Táctico de la Jefatura de Montevideo.
Es un barrio en el que han ocurrido varios episodios violentos, con balaceras y venta de drogas.
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La hipótesis policial es que bandas organizadas venden droga en la zona.
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