homicidio en un cumpleaños

Dos condenados por el enfrentamiento que terminó en el asesinato de un adolescente en Paysandú; buscan al homicida

Dos personas fueron condenadas por haber participado del enfrentamiento pero no hay pruebas de que alguna de ellas haya sido la autora del disparo, explicó el fiscal.

Captura de video cedido a Subrayado. Disturbios tras una pintada en la calle, en un cumpleaños de 15, termina en disturbios.&nbsp;

La Justicia de Paysandú condenó este domingo a dos personas que estaban detenidas por haber participado del enfrentamiento de la madrugada del viernes que terminó con un adolescente de 17 años asesinado.

El homicidio ocurrió en Barrio Norte, donde varias personas realizaron una pintada en la calle y comenzó un enfrentamiento entre varias personas. El fiscal que investiga el caso, Carlos Motta, dijo a Subrayado que, de momento, no se puso establecer la participación directa de estas personas con el crimen del menor. Pero sí fueron parte de los disturbios.

Por eso, una de estas personas fue enviada a la cárcel y la otra deberá cumplir arresto domiciliario. A ambas se les tipificó riña calificada con resultado de muerte. En tanto, las autoridades policiales y fiscales buscan dar con quien disparó y mató al adolescente por la espalda.

Foto: Archivo / Subrayado
Los condenados habían sido detenidos este sábado en allanamientos.

Motta dijo que en el cumpleaños había más personas que las invitadas, incluso familiares de quienes eran los invitados, los menores de edad. Llamó a tener precaución cuando las invitaciones empiezan a extenderse entre la comunidad. “Pienso que la familia de la cumpleañera no tenía pensado esa extensión (de asistentes). Había familiares de los menores invitados”, expresó.

Respecto a lo ocurrido, reflexionó: “Es impensado que a un cumpleaños de una quinceañera vaya gente armada”.

fotosubra-pintada-cumpleaños-15-homicidio-paysandu-adolescente
Foto: Subrayado. Imagen aérea del lugar del homicidio en Barrio Norte, Paysandú.

El arma de fuego utilizada no ha sido ubicada, mientras que los policías sí hallaron vehículos involucrados, ropas y cascos.

En la madrugada del viernes, al Policía había acudido al lugar por un llamado que daba cuenta que un adolescente había sido herido de bala tras disturbios. Desde allí —Avenida Roldán y Venezuela— los efectivos trasladaron al herido al hospital local donde murió.

Los médicos que lo recibieron le diagnosticaron estado grave por una herida de arma de fuego en la espalda, y minutos después informaron su fallecimiento.

