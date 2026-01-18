Dos mayores y un adolescente están detenidos como sospechosos de estar implicados en el homicidio de un menor de 17 años cometido en la madrugada del viernes en Barrio Norte de la ciudad de Paysandú.
Hay tres detenidos por el homicidio de un adolescente tras una pintada en un cumpleaños en Paysandú
La Policía detuvo a tres personas durante allanamientos, una de ellas es un adolescente.
“Todo comenzó en una reunión de adolescentes y jóvenes en una pintada por un cumpleaños de 15”, dijo el subjefe de Policía de Paysandú, Coriolano Umpiérrez. Allí el adolescente recibió un disparo por la espalda, informó entonces Subrayado.
El arma de fuego utilizada no ha sido ubicada, mientras que los efectivos sí hallaron vehículos involucrados, ropas y cascos.
Adolescente de 17 años fue muerto por la espalda en Paysandú; investigan si fue durante una pintada
En la madrugada del viernes, al Policía había acudido al lugar por un llamado que daba cuenta que un adolescente había sido herido de bala tras disturbios. Desde allí —Avenida Roldán y Venezuela— los efectivos trasladaron al herido al hospital local donde murió.
Los médicos que lo recibieron le diagnosticaron estado grave por una herida de arma de fuego en la espalda, y minutos después informaron su fallecimiento.
El adolescente participaba de una pintada en la calle, tal como se ve en las imágenes.
Dejá tu comentario