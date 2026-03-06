Detectan gripe aviar en Lavalleja y suben a siete los focos; para MGAP déficit hídrico puede estar vinculado a contagios

Suben a siete los focos de gripe aviar en el país, informó Virginia Russi, veterinaria del Ministerio de Ganadería ( MGAP ).

El primero lugar en el que se detectó un animal infectado con gripe aviar fue la Laguna Garzón, luego en Solís Grande, en ruta Interbalnearia, en la Estanzuela de Colonia, en la playa Chihuahua, en Solís Chico, en la ruta 81 cerca de Canelón Grande y el séptimo es en Lavalleja , al norte.

Desde el MGAP trabajan coordinados con los Cecoed. Cuando se detectan focos, se realizan monitoreos en las zonas que pueden estar afectadas. Russi aseguró que "todos los rastreos que se han hecho que son muchos, por el Ministerio de Ganadería, no han encontrado otras aves afectadas".

Actualmente, las hipótesis que hacen es que el aumento de focos puede responder a "una alta carga viral" y "otra la distribución de la especie afectada, el cisne coscoroba, que es diferente a lo que tuvimos en el año 2023 que fueron los cisnes de cuello negro, principalmente". Esto está en evaluación.

También creen que le déficit hídrico puede estar vinculado a la presencia de la gripe aviar. "Se están dando las mismas condiciones que en el 2023, de déficit hídrico, y pensamos que eso lo que hace es concentrar las aves en pequeños espacios y fomenta la convivencia entre especies. Entonces probablemente tenga mucho que ver, más por un tema espacial y de lugares donde se concentra la comida y el agua, y ahí las aves migratorias que vienen con el virus podrían encontrarse en estrecha relación con las residentes más susceptibles que son los cisnes, en este caso".

Quedó descartado que la muerte de 500 aves en un galpón de Canelones fuese por influenza aviar. "Responde a un hallazgo que se debía probablemente a calor", indicó la veterinaria.

"Hemos tenido muchas sospechas de traspatios y de aves silvestres que no se han confirmado. La vigilancia es mucho más de los focos que aparecen", aseguró.