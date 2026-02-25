Preocupa situación de planta de ANCAP en Paysandú: "Los trabajadores no quieren irse", dijo intendente Olivera

Existe preocupación por la situación de la Cementera de ANCAP en Paysandú . El intendente Nicolás Olivera dijo que si bien el directorio no ha tomado una decisión, los estudios indican que es esperable que tomen la decisión de resentir la actividad en la planta.

"Dentro del escenario supone reubicar, supone ver la forma de que no impacte tan negativa, pero va a impactar negativamente", afirmó.

El jerarca señaló que entienden la situación del negocio de ANCAP y de revertirla, pero que no sea Paysandú el que pague el precio. Además, comentó que se reunirá con el gobierno para que se revea la situación o para que se planteen alternativas.

Olivera dijo que una posibilidad es la reubicación de los trabajadores en la planta de Minas, pero que los empleados no quieren trasladarse "bajo ningún punto de vista, los trabajadores no quieren irse".

Por su parte, la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, dijo que lo primordial es mantener los puestos de trabajo por lo que están trabajando en todas las herramientas legales.

"Nosotros tenemos en este momento un tercio del mercado nacional que eso son 280.000 toneladas en el año. La planta de Paysandú puede abastecer 200.000, la planta de Minas sí puede abastecer todo el mercado, entonces al tener optar, la única que puede brindar esa capacidad para abastecer el mercado es Minas", explicó.

Y agregó: "Tenemos un segundo aspecto que es técnico que es que el horno de la planta de Minas es del año 2014, es un horno mucho más moderno. La planta de portland de Minas está conectada vía tren con la planta de Manga en Montevideo, nos ahorra fletes y además nos conecta con el centro de consumo".