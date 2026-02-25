RECIBÍ EL NEWSLETTER
CEMENTERA

Preocupa situación de planta de ANCAP en Paysandú: "Los trabajadores no quieren irse", dijo intendente Olivera

La presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, dijo que lo primordial es mantener los puestos de trabajo por lo que están trabajando en todas las herramientas legales.

olivera-nicolás-paysandú-intendente
reunión-gobierno-ancap

Existe preocupación por la situación de la Cementera de ANCAP en Paysandú. El intendente Nicolás Olivera dijo que si bien el directorio no ha tomado una decisión, los estudios indican que es esperable que tomen la decisión de resentir la actividad en la planta.

"Dentro del escenario supone reubicar, supone ver la forma de que no impacte tan negativa, pero va a impactar negativamente", afirmó.

El jerarca señaló que entienden la situación del negocio de ANCAP y de revertirla, pero que no sea Paysandú el que pague el precio. Además, comentó que se reunirá con el gobierno para que se revea la situación o para que se planteen alternativas.

Olivera dijo que una posibilidad es la reubicación de los trabajadores en la planta de Minas, pero que los empleados no quieren trasladarse "bajo ningún punto de vista, los trabajadores no quieren irse".

Por su parte, la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, dijo que lo primordial es mantener los puestos de trabajo por lo que están trabajando en todas las herramientas legales.

"Nosotros tenemos en este momento un tercio del mercado nacional que eso son 280.000 toneladas en el año. La planta de Paysandú puede abastecer 200.000, la planta de Minas sí puede abastecer todo el mercado, entonces al tener optar, la única que puede brindar esa capacidad para abastecer el mercado es Minas", explicó.

Y agregó: "Tenemos un segundo aspecto que es técnico que es que el horno de la planta de Minas es del año 2014, es un horno mucho más moderno. La planta de portland de Minas está conectada vía tren con la planta de Manga en Montevideo, nos ahorra fletes y además nos conecta con el centro de consumo".

ANCAP PORTLAND NUEVA

Temas de la nota

Lo más visto

video
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
INSEGURIDAD

Vecinos y comerciantes de Ciudad Vieja piden intervención ante aumento de personas en situación de calle
AFECTAN 4 DEPARTAMENTOS

Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes
AGRESOR PIDIÓ DISCULPAS

Plataforma Animalista denunció ante el INBA al hombre que apuñaló y mató a un perro que mordió a su hija
Accidente laboral en Montevideo

Trabajador cayó en un pozo durante obras de saneamiento en el Cerro, se le cayó tierra encima y está en CTI

Te puede interesar

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay video
CANAL 10

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar video
TELEVISIÓN

Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar
Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar relaciones laborales sanas y justas video
INSTÓ A QUE "ASUMA LA RESPONSABILIDAD

Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar "relaciones laborales sanas y justas"

Dejá tu comentario