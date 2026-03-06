RECIBÍ EL NEWSLETTER
¿QUÉ ES LA SEGURIDAD DINÁMICA?

Policía coordina acciones con la Intendencia de Montevideo para mejorar la "seguridad dinámica" en Malvín Norte

El subjefe de Policía de Montevideo dijo a Subrayado los trabajos que coordinan con la Intendencia de Montevideo para mejorar la seguridad en Malvín Norte, donde vecinos se quejan de tiroteos y rapiñas a diario.

“Hemos mantenido tres reuniones con la Intendencia de Montevideo, en lo que refiere principalmente a establecerse allí en la zona de Boix y Merino (Malvín Norte) para lo que nosotros llamamos seguridad dinámica. Esto implica el alumbrado público, la limpieza de la zona, independientemente de que esté la Policía”, explicó el jerarca policial.

Y agregó: “Que el personal de la Intendencia pueda ingresar a hacer el retiro de residuos, las bolquetas allí en la zona, el alumbrado público y realizar un censo para volver a saber la cantidad de personas que realmente viven allí en la zona y quiénes son los responsables y están al frente de determinadas fincas o viviendas”.

Jefe de Policía de Montevideo Pablo Lotito, durante el operativo en Malvín Norte, zona de Boix y Merino. 
Reunión con vecinos

Decenas de vecinos de Malvín Norte se reunieron en la tarde del jueves con autoridades del Ministerio del Interior, motivados por la preocupación sobre la seguridad en la zona.

Tras varios días de enfrentamientos entre delincuentes y la Policía, los vecinos reclamaron más patrullaje y acciones concretas sobre todo en la zona de la calle Boix y Merino y en el asentamiento Aquiles Lanza, desde donde entienden que provienen la gran mayoría de los delitos que se cometen en el barrio.

En la noche del miércoles, durante un enfrentamiento con la Policía en Boix y Merino, los policías recibieron pedradas y respondieron con munición no letal.

Algunos vecinos contaron a Subrayado cómo fue el episodio y reclamaron que un hombre que, según dijeron no participó del enfrentamiento, quedó con varias heridas producto de los disparos.

De la reunión con los vecinos participó el director de Convivencia del Ministerio del Interior Víctor Abal, el jefe de la Zona Operacional II que abarca el barrio Malvín Norte y el subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez.

