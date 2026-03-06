Policía coordina acciones con la Intendencia de Montevideo para mejorar la "seguridad dinámica" en Malvín Norte.

El subjefe de Policía de Montevideo Carlos Rodríguez dijo a Subrayado que trabajan en coordinación con la Intendencia de Montevideo para realizar acciones en Malvín Norte tendientes a mejorar lo que llaman “seguridad dinámica”.

“Hemos mantenido tres reuniones con la Intendencia de Montevideo, en lo que refiere principalmente a establecerse allí en la zona de Boix y Merino (Malvín Norte) para lo que nosotros llamamos seguridad dinámica. Esto implica el alumbrado público, la limpieza de la zona, independientemente de que esté la Policía”, explicó el jerarca policial.

Y agregó: “Que el personal de la Intendencia pueda ingresar a hacer el retiro de residuos, las bolquetas allí en la zona, el alumbrado público y realizar un censo para volver a saber la cantidad de personas que realmente viven allí en la zona y quiénes son los responsables y están al frente de determinadas fincas o viviendas”.

Reunión con vecinos

Decenas de vecinos de Malvín Norte se reunieron en la tarde del jueves con autoridades del Ministerio del Interior, motivados por la preocupación sobre la seguridad en la zona.

Tras varios días de enfrentamientos entre delincuentes y la Policía, los vecinos reclamaron más patrullaje y acciones concretas sobre todo en la zona de la calle Boix y Merino y en el asentamiento Aquiles Lanza, desde donde entienden que provienen la gran mayoría de los delitos que se cometen en el barrio.

En la noche del miércoles, durante un enfrentamiento con la Policía en Boix y Merino, los policías recibieron pedradas y respondieron con munición no letal.

Algunos vecinos contaron a Subrayado cómo fue el episodio y reclamaron que un hombre que, según dijeron no participó del enfrentamiento, quedó con varias heridas producto de los disparos.

De la reunión con los vecinos participó el director de Convivencia del Ministerio del Interior Víctor Abal, el jefe de la Zona Operacional II que abarca el barrio Malvín Norte y el subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez.