UNIDAD CORONARIA MÓVIL

Anuncian despidos de 125 trabajadores en UCM; este viernes hay asamblea del sindicato

"Por ahora esto afecta a enfermería y personal administrativo, pero estamos muy alertas, solidarios con nuestros compañeros de trabajo", dijo el presidente del sindicato médico. Desde la empresa comunican que los despidos son de personal administrativo y que la operación no se verá afectada.

ucm-base
emergencia-cartel-ambulancia

Anuncian 125 despidos en la Unidad Coronaria Móvil (UCM), que afecta a enfermería y área administrativa, dijo el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), José Minarrieta. Este viernes hay una asamblea en la que también participarán médicos, para evaluar la situación.

"Por ahora esto afecta a enfermería y personal administrativo, pero estamos muy alertas, solidarios con nuestros compañeros de trabajo. Los médicos núcleo de base y los que tienen un gremio propio de la coronaria van a participar hoy de la asamblea a de los funcionarios en apoyo y solidaridad", indicó el médico.

“Cuando se reduce personal en una emergencia móvil, lo que se hace es disminuir la capacidad de esa emergencia móvil de asistir a las personas en tiempo y forma", señaló el presidente del SMU.

Foto: archivo FocoUy
Advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes: el detalle

En un comunicado, la empresa Falck Latam explicó que centralizará parte de la estructura en Colombia. “El rediseño contempla la consolidación de cuatro regiones a nivel mundial, entre ellas Latinoamérica, con el propósito de fortalecer la coordinación regional, unificar procesos y potenciar capacidades operativas”, dice el texto.

“En este contexto, las funciones administrativas serán centralizadas a nivel regional. En Uruguay, la implementación del proyecto implicará ajustes y profesionalización en algunas posiciones”, agrega.

La empresa dice que “no se producirán cambios en el área médica, lo que nos permitirá mantener el compromiso de la compañía para seguir prestando un servicio de alta calidad como siempre se ha hecho y como se seguirá haciendo siempre”.

Fuentes de la empresa aseguran que la reducción de personal será exclusivamente en personal administrativo, y que no afectará a enfermería ni a médicos.

