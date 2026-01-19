Detuvieron en Paysandú a dos ciudadanos argentinos que intentaron salir de Uruguay a un mes de protagonizar y fugarse de un siniestro de tránsito en Young, Río Negro.
Dos argentinos pretendían salir de Uruguay y se activó una requisitoria: el auto era buscado tras fuga en un siniestro
Los ocupantes del auto fueron detenidos. El siniestro ocurrió el 5 de diciembre en ruta 3.
El siniestro ocurrió el 5 de diciembre, en la ruta 3, a la altura del kilómetro 311. Allí, una mujer y su hija menor de edad resultaron lesionadas y el vehículo que se dio a la fuga fue luego identificado. La víctima mayor de edad continúa internada y sufrió amputación de un miembro inferior derecho, según información policial.
Más de un mes después, el mismo vehículo, con matrícula argentina, fue retenido cuando sus ocupantes, un hombre y una mujer, intentaron cruzar migraciones y se activó la requisitoria.
Ambas personas quedaron detenidas y a la espera de una resolución judicial.
