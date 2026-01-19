RECIBÍ EL NEWSLETTER
MIGRACIONES EN PAYSANDÚ

Dos argentinos pretendían ingresar a Uruguay y se activó una requisitoria: el auto era buscado tras fuga en un siniestro

Los ocupantes del auto fueron detenidos. El siniestro ocurrió el 5 de diciembre en ruta 3.

Imagen de archivo.&nbsp;

Imagen de archivo. 

Detuvieron en Paysandú a dos ciudadanos argentinos que intentaron entrar a Uruguay a un mes de protagonizar y fugarse de un siniestro de tránsito en Young, Río Negro.

El siniestro ocurrió el 5 de diciembre, en la ruta 3, a la altura del kilómetro 311. Allí, una mujer y su hija menor de edad resultaron lesionadas y el vehículo que se dio a la fuga fue luego identificado. La víctima mayor de edad continúa internada y sufrió amputación de un miembro inferior derecho, según información policial.

Más de un mes después, el mismo vehículo, con matrícula argentina, fue retenido cuando sus ocupantes, un hombre y una mujer, intentaron cruzar migraciones y se activó la requisitoria.

Ambas personas quedaron detenidas y a la espera de una resolución judicial.

