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homicidio en mayo

Dos años de internación en el Inisa para adolescente que mató a un joven en Paso de la Arena

El adolescente admitió su responsabilidad en un proceso abreviado por el crimen de un joven de 19 años, ocurrido el 28 de mayo en Paso de la Arena, Montevideo.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un adolescente fue responsabilizado por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y deberá cumplir dos años de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), tras admitir su responsabilidad en un proceso abreviado ante la Fiscalía de Adolescentes.

El homicidio ocurrió en la madrugada del 28 de mayo en Paso de la Arena, Montevideo. Un joven de 19 años llegó en una camioneta a una vivienda y disparó hacia la casa. Desde el lugar respondieron con disparos.

Cuando la víctima intentaba regresar al vehículo, un adolescente salió de la vivienda y disparó en su dirección, hiriéndolo, según se desprende de la investigación fiscal.

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Subrayado informó entonces que, sobre la una de la madrugada, el joven ingresó en estado grave al Hospital del Cerro, con una herida de arma de fuego en el lado izquierdo del pecho. Había sido trasladado en un vehículo particular conducido por otro joven.

A las 3:30 fue derivado en una ambulancia al CTI del Hospital Maciel, donde a las 5:00 los médicos constataron su muerte.

El caso fue asumido por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

La novia del fallecido declaró ese día que, pasada la medianoche, estaba con él cuando salió a llevarle una campera a un familiar. Más tarde se enteró de que lo habían baleado, luego de recibir el llamado de un amigo que le avisó lo ocurrido.

Además, el análisis de sangre encontrada en la camioneta permitió confirmar que correspondía a la víctima.

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