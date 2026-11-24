Una joven de 20 años fue detenida este martes en el marco de la investigación por la balacera en Malvín Norte, que se registró en la madrugada del lunes, y que alcanzó a dañar la Facultad de Ciencias . Allí también fue conducido por la policía un menor de 17 años.

La detención fue en Irún y Emilio Castelar. La Policía circulaba por la zona de rambla Euskalerría y calle 6 cuando avistó un auto estacionado con motor encendido, que retomó la marcha y fue seguido por las autoridades.

El vehículo, conducido por la joven de 20 años, detuvo su marcha frente a una vivienda, y de este descendió un menor de 17 años, que, según información policial, descartó un arma, cartucho y cargador sobre el techo de una casa lindera.

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En ese contexto, fue incautada la pistola 9 mm, un cargador y 16 cartuchos, además del auto y dos celulares.

Fiscalía de Adolescentes dispuso que el menor aguarde en dependencias de Inisa hasta ser conducido este martes a declarar.

La detención de estos dos se suma a la de un hombre de 35 años con antecedente, que fue capturado el lunes, también con un arma, en este caso una glock modificada, un cargador, 16 cartuchos, un GPS, 903 dólares americano y 3205 pesos, una camioneta y dos celulares.

El hombre estaba junto a otros dos cuando fue abordado por la Policía, que realizaba vigilancia en la zona de Malvín Norte por los tiroteos ocurridos en la madrugada. Tras identificarlos y registrarlos, se detectó que el posteriormente detenido tenía dinero y un arma escondida dentro de una camioneta.