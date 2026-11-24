Una joven de 20 años fue detenida este martes en el marco de la investigación por la balacera en Malvín Norte, que se registró en la madrugada del lunes, y que alcanzó a dañar la Facultad de Ciencias. Allí también fue conducido por la policía un menor de 17 años.
Detuvieron a una joven de 20 años y un menor que llevaban un arma, en el marco de patrullajes tras balaceras en Malvín Norte
Este lunes, un hombre había sido detenido por procedimientos de vigilancia en la zona tras los tiroteos que alcanzaron la Facultad de Ciencias.
La detención fue en Irún y Emilio Castelar. La Policía circulaba por la zona de rambla Euskalerría y calle 6 cuando avistó un auto estacionado con motor encendido, que retomó la marcha y fue seguido por las autoridades.
El vehículo, conducido por la joven de 20 años, detuvo su marcha frente a una vivienda, y de este descendió un menor de 17 años, que, según información policial, descartó un arma, cartucho y cargador sobre el techo de una casa lindera.
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En ese contexto, fue incautada la pistola 9 mm, un cargador y 16 cartuchos, además del auto y dos celulares.
Fiscalía de Adolescentes dispuso que el menor aguarde en dependencias de Inisa hasta ser conducido este martes a declarar.
La detención de estos dos se suma a la de un hombre de 35 años con antecedente, que fue capturado el lunes, también con un arma, en este caso una glock modificada, un cargador, 16 cartuchos, un GPS, 903 dólares americano y 3205 pesos, una camioneta y dos celulares.
El hombre estaba junto a otros dos cuando fue abordado por la Policía, que realizaba vigilancia en la zona de Malvín Norte por los tiroteos ocurridos en la madrugada. Tras identificarlos y registrarlos, se detectó que el posteriormente detenido tenía dinero y un arma escondida dentro de una camioneta.
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