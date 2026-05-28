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Un joven de 19 años fue asesinado de un disparo en el pecho; llegó herido al hospital del Cerro y murió en el Maciel

El herido de bala fue trasladado al hospital del Cerro en un auto particular, conducido por otro joven, también de 19 años. La Policía busca ahora determinar dónde fue el ataque.

Hospital del Cerro. Foto: archivo Subrayado.

Hospital del Cerro. Foto: archivo Subrayado.

Casi a la una de la mañana de este jueves ingresó al Hospital del Cerro un joven de 19 años en estado grave, con un disparo en la zona izquierda del pecho. Al lugar llegó en un vehículo particular conducido por otro joven de 19 años.

A las 3:30 de la madrugada fue trasladado en una ambulancia al CTI del Hospital Maciel, donde a las 5 constató su fallecimiento.

En el caso tomó intervención el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos que trabajó para encontrar la escena del crimen y recabó los primeros datos.

Foto: Subrayado. Archivo.
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La novia del fallecido le dijo a los investigadores que pasada la medianoche estaba con el joven, quien salió a llevarle una campera a un familiar y que más tarde se enteró de que lo habían baleado porque lo llamó un amigo para avisarle.

Los policías trabajaron para identificar el lugar donde el hombre recibió el disparo y fueron a la intersección de Luis Batlle Berres y Eduardo Paz Aguirre, en Nuevo París, pero allí no había indicios por lo que ahora buscan identificar el lugar exacto del homicidio, obtener evidencia que aporte a la investigación y dar con los responsables del asesinato.

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