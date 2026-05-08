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TREGUA ENTRE LOS DOS PAÍSES

Donald Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también informó que habrá un "intercambio de prisioneros de 1.000 detenidos de cada país".

Donald Trump informó un alto al fuego entre Ucrania y Rusia. Foto: AFP

Donald Trump informó un alto al fuego entre Ucrania y Rusia. Foto: AFP

El presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia a partir del sábado.

Moscú ya había anunciado previamente una tregua unilateral con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo en Rusia.

"Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil", escribió Trump en su plataforma Truth Social, precisando que la tregua incluiría en particular "un intercambio de prisioneros de 1.000 detenidos de cada país".

Foto: AFP. Donald Trump, EEUU.
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Ambos países intercambiaron ataques este viernes, a pesar de esa tregua unilateral anunciada por Moscú.

Ucrania nunca dijo que respetaría el llamado de Moscú a cesar los bombardeos y criticó duramente la iniciativa del presidente ruso Vladimir Putin, acusándolo de querer suspender los combates únicamente para organizar un desfile en la Plaza Roja el sábado.

Rusia amenazó con lanzar un ataque masivo contra Ucrania si Kiev interfiere en el desfile del 9 de mayo, y llegó a pedir a diplomáticos y a la población a abandonar la capital ucraniana.

"Las conversaciones continúan para poner fin a este Gran Conflicto, el más grande desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más y más cerca" aseguró Trump en su comunicado.

Este viernes, el presidente de Estados Unidos también afirmó que el alto al fuego con Irán sigue vigente a pesar del ataque iraní del jueves contra tres destructores estadounidenses en el estrecho de Ormuz, que calificó de "una nimiedad".

FUENTE: AFP

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