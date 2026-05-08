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Trump asegura que el alto al fuego se mantiene pese a nuevos enfrentamientos con Irán

Sin embargo, Irán acusó a Estados Unidos de haber iniciado el intercambio de disparos y de incumplir el cese de hostilidades.

Foto: AFP. Donald Trump, EEUU.

Foto: AFP. Donald Trump, EEUU.

AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alto al fuego con Irán sigue vigente a pesar del ataque iraní del jueves contra tres destructores estadounidenses en el estrecho de Ormuz, que calificó de "una nimiedad".

Poco antes, Washington dijo haber atacado "instalaciones militares iraníes" como represalia a la agresión contra sus buques en Ormuz, vía clave para el tránsito de hidrocarburos bloqueada por Teherán desde que estalló la guerra el 28 de febrero.

Irán, por su parte, acusó a Estados Unidos de haber iniciado el intercambio de disparos y de incumplir el cese de hostilidades.

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Estos nuevos enfrentamientos debilitan aún más la tregua vigente desde el 8 de abril, es decir, desde hace casi un mes, en un momento en que la Casa Blanca sigue esperando una respuesta de la república islámica a su última propuesta para poner fin al conflicto de manera duradera.

El viernes por la mañana, la defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos entró en acción ante drones y misiles lanzados desde Irán, denunció su Ministerio de Defensa.

Teherán no ha reaccionado de inmediato a esta información. A principios de esta semana había desmentido "categóricamente" cualquier participación en los ataques de los últimos días denunciados por ese país del Golfo.

El jueves en la noche, Trump instó a la república islámica a firmar un acuerdo "¡RÁPIDO!" en un mensaje publicado en su red Truth Social, so pena de ser golpeado "mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro".

El Centcom, el mando militar estadounidense a cargo de las operaciones en Oriente Medio, informó en la red social X que las fuerzas iraníes lanzaron "múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones" contra sus tres buques de guerra, pero ninguno fue alcanzado.

Agregó que eliminó "las amenazas entrantes" y atacó "las instalaciones militares iraníes responsables".

"Alto el fuego a largo plazo"

Por su parte, el mando militar central de Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego al atacar un petrolero y otro barco, al asegurar que las fuerzas de Teherán respondieron "de inmediato y en represalia a los buques militares estadounidenses".

La televisión iraní había informado poco antes de explosiones escuchadas en un puerto de la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz.

Teherán bloquea este paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, que ha causado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y ha sacudido la economía mundial.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país ha actuado como mediador, se había mostrado optimista antes de los enfrentamientos del jueves: "Creo firmemente que este alto el fuego se convertirá en un alto el fuego a largo plazo".

Ante la falta de avances en las negociaciones, los precios del petróleo bajaron moderadamente el jueves y subieron ligeramente el viernes por la mañana. El barril de Brent, la referencia mundial, se cotizaba por encima de los 101 dólares.

Barcos varados en el estrecho

Trump había considerado el miércoles "muy posible" un acuerdo de paz con la República Islámica al referirse a "muy buenas conversaciones en las últimas 24 horas", aunque al mismo tiempo volvió a agitar la amenaza de reanudar los bombardeos ante la situación en Ormuz.

Unos 1.500 buques y sus tripulaciones, de unos 20.000 miembros en total, permanecen "atrapados" en el Golfo debido al bloqueo que Irán sostiene sobre Ormuz, informó en Panamá el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

Trump lanzó el lunes una operación naval para escoltar a los buques comerciales bloqueados y forzar la apertura del estrecho, pero la interrumpió horas después, al alegar avances en las negociaciones con Irán.

Sin embargo, dentro de Irán, los civiles se mostraban escépticos.

"Ninguna de las partes en estas negociaciones es realmente capaz de llegar a un acuerdo", dijo el fotógrafo Shervin, de 42 años, en un mensaje enviado desde Teherán a periodistas de la AFP en París.

"Este es otro de los juegos de Trump; de lo contrario, ¿por qué se están enviando tantos buques de guerra y fuerzas militares hacia Irán?", añadió.

Conversaciones en Líbano

Cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán también podría ayudar a reducir las tensiones en Líbano, donde una tregua separada reavivó tensiones después de un ataque israelí en el sur de Beirut que mató a un comandante del grupo proiraní Hezbolá.

Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense, que pidió el anonimato, indicó que una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano tendrá lugar el 14 y 15 de mayo.

Líbano se vio arrastrado al conflicto en Oriente Medio cuando Hezbolá, un movimiento apoyado por Teherán, lanzó cohetes contra Israel en represalia por la muerte del guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos israeloestadounidenses.

Pese a una tregua en teoría vigente, el Ministerio de Salud libanés informó que al menos 12 personas murieron en una serie de ataques aéreos israelíes el jueves.

FUENTE: AFP.

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