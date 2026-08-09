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PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo frío a fresco con marcado descenso de temperatura en la noche

El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que en el área metropolitana la temperatura máxima será de 11° y la mínima de 4°.

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El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo fría a fresca con marcado descenso de temperatura en la noche.

La mañana se presenta muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas.

La tarde continúa fría a fresca con buena presencia de sol, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

domingo frio con nieblas aisladas y cielo parcialmente nublado, segun nubel cisneros
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Domingo frío con nieblas aisladas y cielo parcialmente nublado, según Nubel Cisneros

En el norte, oeste y sur del país, la temperatura máxima será de 14° y la mínima de 2°.

En el este, la mínima será de 3° y la máxima alcanzará los 14°.

En el área metropolitana, la máxima será de 11° y la mínima de 4°.

El lunes comienza comienza muy frío nuevamente, repitiéndose las heladas en todo el país con formación de neblinas aisladas.

La tarde seguirá fría a fresca con cielo algo a parcialmente nublado, manteniéndose muy bajas temperaturas en la noche.

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