Este sábado, comienza muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas.
Mañanas y noches muy frías con mínimas de 0ºC; el pronóstico para el fin de semana
Las tardes se presentarán frías a frescas con algo de sol. Las temperaturas máximas rondarán los 14ºC. El lunes empezará muy frío.
La tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente frío a fresco y cielo ligeramente nublado, observándose nuevamente un marcado descenso de temperatura hacia la noche.
Temperaturas:
Tras el temporal y el ciclón, vuelve el frío y las heladas el fin de semana, con bajas sensaciones térmicas
Norte: Mínima 0ºC | Máxima 16ºC.
Sur: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.
Este: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.
Oeste: Mínima 2ºC | Máxima 14ºC.
Área metropolitana: Mínima 4ºC | Máxima 12ºC.
El domingo, tendremos una mañana muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas.
La tarde continuara fría a fresca con buena presencia de sol, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.
Temperaturas:
Norte: Mínima 2ºC | Máxima 14ºC.
Sur: Mínima 2ºC | Máxima 14ºC.
Este: Mínima 3ºC | Máxima 14ºC.
Oeste: Mínima 2ºC | Máxima 14ºC.
Área metropolitana: Mínima 4ºC | Máxima 11ºC.
El lunes, comienza comienza muy frío nuevamente se repiten heladas en todo el país y luego formación de neblinas aisladas.
En la tarde seguirá el tiempo frío a fresco con cielo algo a parcialmente nublado, manteniendo muy bajas temperaturas en la noche.
Temperaturas:
Norte: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.
Sur: Mínima 0ºC | Máxima 12ºC.
Este: Mínima 0ºC | Máxima 12ºC.
Oeste: Mínima 2ºC | Máxima 12ºC.
Área metropolitana: Mínima 4ºC | Máxima 11ºC.
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