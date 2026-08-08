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Mañanas y noches muy frías con mínimas de 0ºC; el pronóstico para el fin de semana

Las tardes se presentarán frías a frescas con algo de sol. Las temperaturas máximas rondarán los 14ºC. El lunes empezará muy frío.

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Este sábado, comienza muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas.

La tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente frío a fresco y cielo ligeramente nublado, observándose nuevamente un marcado descenso de temperatura hacia la noche.

Temperaturas:

tras el temporal y el ciclon, vuelve el frio y las heladas el fin de semana, con bajas sensaciones termicas
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Tras el temporal y el ciclón, vuelve el frío y las heladas el fin de semana, con bajas sensaciones térmicas

Norte: Mínima 0ºC | Máxima 16ºC.

Sur: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Este: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Oeste: Mínima 2ºC | Máxima 14ºC.

Área metropolitana: Mínima 4ºC | Máxima 12ºC.

El domingo, tendremos una mañana muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas.

La tarde continuara fría a fresca con buena presencia de sol, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 2ºC | Máxima 14ºC.

Sur: Mínima 2ºC | Máxima 14ºC.

Este: Mínima 3ºC | Máxima 14ºC.

Oeste: Mínima 2ºC | Máxima 14ºC.

Área metropolitana: Mínima 4ºC | Máxima 11ºC.

El lunes, comienza comienza muy frío nuevamente se repiten heladas en todo el país y luego formación de neblinas aisladas.

En la tarde seguirá el tiempo frío a fresco con cielo algo a parcialmente nublado, manteniendo muy bajas temperaturas en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Sur: Mínima 0ºC | Máxima 12ºC.

Este: Mínima 0ºC | Máxima 12ºC.

Oeste: Mínima 2ºC | Máxima 12ºC.

Área metropolitana: Mínima 4ºC | Máxima 11ºC.

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