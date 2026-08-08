Partido Nacional celebra 190 años con acto en Plaza Matriz; expectativa en la interna por discurso de Lacalle Pou

El Partido Nacional celebra 190 años de historia con un acto conmemorativo este domingo en la Plaza Matriz, en el que el expresidente Luis Lacalle Pou dará un discurso.

La jornada comenzará a las 11 horas con caravanas desde distintos puntos de Montevideo hacia la casa partidaria en Ciudad Vieja.

A las 12 horas, será el acto central, que contará con la palabra del presidente del Directorio, Álvaro Delgado, y el esperado discurso del expresidente Luis Lacalle Pou.

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La jornada del domingo cerrará con una representación histórica desde los balcones de la casa del partido y un cierre artístico.

El lunes 10, las actividades arrancan a las 9:30 con una misa de acción de gracias en la Iglesia San Agustín, frente al Hospital Pasteur, que será oficiada por el cardenal Daniel Sturla.

A las 10:45 será la sesión solemne y abierta del Directorio blanco; y a las 13 horas, la presentación del sello conmemorativo por los 190 años del Partido Nacional, junto a las autoridades del Correo Uruguayo.

Las Departamentales Nacionalistas de los 19 departamentos también realizarán sus propias actividades conmemorativas.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, anticipó que será un acto "muy emotivo" por los 190 años del partido. El acto contará con la presencia de los legisladores, intendentes, presidentes de las departamentales, alcaldes, ediles y militantes.

"Posiblemente, sea el único evento en el que hable públicamente durante el año", aseguró sobre el discurso de Lacalle Pou. Por su parte, el director del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, sostuvo que "hay una expectativa muy grande cuando habla un líder y, sobre todo, en los 190 años del Partido Nacional. Me parece que va a ser un discurso mucho más hacia adentro que hacia afuera".