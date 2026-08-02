Domingo frío con nieblas aisladas y cielo parcialmente nublado, según Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de dominga fría con cielo parcialmente nublado.

La mañana comienza fría con nieblas y neblinas aisladas, mientras que la tarde continúa fresca a templada con cielo parcialmente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

La temperatura máxima en el norte será de 20° y la mínima de 12°.

En el sur y este del país, la máxima llegará a los 17°, mientras que la mínima descenderá hasta los 12°.

En el oeste, la mínima se ubicará en 12° y la máxima en los 18°.

En el área metropolitana, la mínima será de 14° al igual que la máxima.

El lunes comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad, generando lluvias y lloviznas aisladas.

La tarde seguirá inestable con lluvias y lloviznas, permaneciendo con baja probabilidad de lluvias la franja costera.