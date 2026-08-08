Condenaron a Nahuel One 23 y a los tres chilenos por la explosión y el intento de robo al cajero automático

Nahuel Montero, alias Nahuel One 23, el cantante uruguayo de 28 años con miles de seguidores en redes sociales, y los tres chilenos detenidos por la explosión y el intento de robo al cajero automático de avenida de las Américas, fueron condenados este sábado por la Justicia Penal.

El fiscal de Ciudad de la Costa de 1º turno, Luis Álvez, logró la condena de los cuatro delincuentes en proceso abreviado. Montero fue condenado a 2 años y 4 meses de prisión, mientras que dos de los chilenos a 2 años de cárcel y el tercer extranjero a 16 meses de prisión efectiva. Los delitos fueron asociación para delinquir agravada, tentativa de hurto, estrago y receptación. Se dispuso que los chilenos no tengan el beneficio de la libertad a prueba.

Los investigadores de la Zona Operacional III de la Jefatura de Policía de Canelones continúan trabajando para dar con un quinto delincuente que participó del hecho.

Todo ocurrió a la 1 de la mañana de este viernes cuando los cinco llegaron en una camioneta Citroen Berlingo gris robada a un cajero en avenida de las Américas y Melchora Cuenca con un tanque de oxígeno y otro de acetileno, una batería y cables para explotarlo.

Tras la explosión, los cinco delincuentes huyeron del lugar sin poder robar nada, porque la terminal contaba con el sistema de seguridad de entintado de billetes que se activó, fueron perseguidos por la Policía hasta Carrasco donde corrieron y saltaron muros de casas. Tras una hora y media de búsqueda, el uruguayo y dos chilenos fueron detenidos.

El cuarto integrante de la banda fue detenido por la Policía en un allanamiento a una vivienda de la calle Pensamientos y Calgano.

Los chilenos tiene 35, 37 y 44 años, y había ingresado juntos a Uruguay, alquilaron una casa en Ciudad de la Costa y un auto para realizar tareas de inteligencia con intención de cometer el atraco. Los chilenos y el uruguayo tenían antecedentes penales; dos de ellos por explosión de cajeros.

Policía de Canelones informó este viernes que Nahuel One 23 conoció a los otros integrantes de la organización criminal durante un viaje que realizó a Chile como cantante.