Domingo cálido a caluroso con cielo ligeramente nublado, la máxima será de 37° en el norte del país

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado.

La mañana comienza fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La noche permanecerá templada.

En el norte del país, la temperatura máxima alcanzará los 37° y la mínima será de 18°. En el sur, la máxima llegará a los 33° y la mínima descenderá hasta los 18°.

Seguí leyendo Fin de semana para disfrutar al aire libre con temperaturas elevadas; las máximas alcanzarán los 37ºC

En el este del territorio, la mínima se ubicará en los 32° y la mínima en los 16°. En lo que respecta al oeste, la máxima será de 36° y la mínima de 18°.

El lunes comienza templado a cálido, nuevamente con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y este.

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.