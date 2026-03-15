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PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo cálido a caluroso con cielo ligeramente nublado, la máxima será de 37° en el norte del país

El meteorólogo indicó que en la zona metropolitana la temperatura máxima será de 30° y la mínima de 20°.

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El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado.

La mañana comienza fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La noche permanecerá templada.

En el norte del país, la temperatura máxima alcanzará los 37° y la mínima será de 18°. En el sur, la máxima llegará a los 33° y la mínima descenderá hasta los 18°.

fin de semana para disfrutar al aire libre con temperaturas elevadas; las maximas alcanzaran los 37ºc
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Fin de semana para disfrutar al aire libre con temperaturas elevadas; las máximas alcanzarán los 37ºC

En el este del territorio, la mínima se ubicará en los 32° y la mínima en los 16°. En lo que respecta al oeste, la máxima será de 36° y la mínima de 18°.

El lunes comienza templado a cálido, nuevamente con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y este.

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

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