El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado.
Domingo cálido a caluroso con cielo ligeramente nublado, la máxima será de 37° en el norte del país
El meteorólogo indicó que en la zona metropolitana la temperatura máxima será de 30° y la mínima de 20°.
La mañana comienza fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La noche permanecerá templada.
En el norte del país, la temperatura máxima alcanzará los 37° y la mínima será de 18°. En el sur, la máxima llegará a los 33° y la mínima descenderá hasta los 18°.
Fin de semana para disfrutar al aire libre con temperaturas elevadas; las máximas alcanzarán los 37ºC
En el este del territorio, la mínima se ubicará en los 32° y la mínima en los 16°. En lo que respecta al oeste, la máxima será de 36° y la mínima de 18°.
El lunes comienza templado a cálido, nuevamente con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y este.
La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.
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