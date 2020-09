Doblete de Luis Suárez en su debut en Atlético Madrid

El resultado fue 6-1. Luis Suárez debutó al ingresar en el minuto 71 por Costa. Al minuto dio su primera asistencia de gol a Llorente.

En el minuto 83, Suárez fue protagonista de un incidente en el área, pero luego de ver el VAR el juez decretó que no fue penal.

La máxima sensación llegó en el minuto 85, cuando convirtió su primer tanto.

primer gol

Y volvió a marcar a los 94,' en los descuentos.

segundo gol

Después del partido, Diego Simenone -DT de Aleti- habló del partido.

En zona mixta, el jugador habló de su satsfacción por esta primera aparición ante la hinchada colchonera.

SUAREZ ZONA MIXTA

UN TEMA OBLIGADO

Antes de este debut promisorio, llegada de Suárez ya había elevado el ánimo de los hinchas colchoneros. Y este domingo será una oportunidad de darle la bienvenida porque el equipo debuta ante Granada en el Wanda Metropolitana.

El club ya juega con referencias a lo james Bond para describir al pistolero salteño con "licencia para matar".

El equipo entró a jugar con Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Saúl, Koke, Carrasco; João Félix y Costa.

Conociendo el espíritu competitivo de Suárez, este debut tiene reservado muchas expectativas.

En especial por la forma en que se dio el pase, la polémica salida del Barcelona y el recibimiento con los brazos abiertos del Aleti, que tiene un espíritu de juego muy ligado a Uruguay y a su estilo.

En ese sentido, en las últimas horas. a pesar de ya estar firmado el contrato de traspaso, Suárez no ha dejado de ser tema de conversaciones.

Los técnicos -el que lo recibe y el que lo dejó ir- se han visto obligados a hablar de él.

"SUS NÚMEROS HABLAN SOLOS", DICE SIMEONE

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, mostró su satisfacción este sábado por la llegada del delantero uruguayo Luis Suárez, afirmando que sus "números hablan por sí solos" y anunció que jugará contra el Granada en LaLiga el domingo.

"La llegada de Suárez nos invita a seguir creciendo como club", aseguró el 'Cholo' en la rueda de prensa previa al primero partido de Liga del Atlético, asegurando que "nos dará competencia interna y carácter ofensivo".

Suárez "es una referencia importante para el equipo", aseguró el técnico rojiblanco, que tiene claro que el artillero uruguayo llega para remediar la falta de gol de que adoleció el equipo la temporada pasada.

Tras la salida de Álvaro Morata a la Juventus, "la mejor manera de seguir intentando mejorar era buscar a alguien que superara los goles de la temporada pasada", explicó.

"Cuando apareció la posibilidad de Suárez, los números hablan por sí solos y ojalá que nosotros le podamos ayudar a que siga respondiendo de la misma manera", afirmó Simeone.

Tercer máximo goleador histórico del Barcelona con 198 dianas, Suárez, aún lastrado por lesiones, marcó la pasada temporada 21 tantos frente a los 16 de Morata o los 5 de Diego Costa.

"Ojalá que esta llegada de Luis, con la presencia de Costa más el crecimiento de Joao Félix, más la compañía de Correa, de Vitolo, de Lemar, nos permita mejorar, e intentar superar lo que hicimos la temporada pasada", afirmó Simeone.

"Él estaba convencido desde el primer momento que pudimos hablar, de que este era el lugar para poder seguir estando vigente, poder seguir mostrando que es un delantero importante", aseguró el 'Cholo'.

En Suárez, "encontré lo que necesitamos en este club, ilusión, ganas de estar acá y cuando viene con ilusión, obviamente que siempre le va bien", afirmó Simeone.

El técnico rojiblanco adelantó que el delantero uruguayo irá ya convocado para este primer partido liguero del Atlético contra el Granada el domingo.

"Mañana veremos si arranca de inicio o bien entra en el segundo tiempo", precisó Simeone, que volvió a tomar las riendas del equipo, tras quince días aislado por verse contagiado con el covid-19.

"NO SOY EL MALO", DICE KOEMAN

El capitán del Barcelona Leo Messi está siendo "un ejemplo", pese a la salida de su amigo Luis Suárez, de la que "parece que soy el malo de la película", afirmó este sábado el entrenador azulgrana, Ronald Koeman.

"Es normal que un jugador esté un poco triste cuando un amigo suyo se va después de tantos años que han vivido juntos", concedió Koeman, en la rueda de prensa previa al estreno liguero del Barça el domingo frente al Villarreal en la 3ª jornada del campeonato español.

"Pero, lo más importante para mí es como ha sido Leo en los entrenos y en los partidos. Creo que ha sido un ejemplo para todos en sus entrenos, en su compromiso con club y con el equipo. No tengo ninguna duda sobre Leo en este sentido", añadió el nuevo técnico azulgrana, que no dudó en referirse a la salida de Luis Suárez.

"Parece que he sido el malo de la película y no es así, porque desde el primer día o después de mi llamada con Luis, he demostrado respeto por el jugador y la persona que es", explicó Koeman.

"Ha entrenado al máximo desde el primer día y siempre le he dicho que 'puede ser que tengas complicado jugar, pero si te quedas aquí eres uno más de la plantilla y trabajas como los demás', y así lo he dicho al club también", aseguró el técnico holandés.

Koeman explicó que fue una decisión conjunta del club y él mismo, en la perspectivas de hacer cambios en el club.

"Se nota que hay gente muy joven que va a tener posibilidades, con Luis nos respetamos, hemos hablado claramente sobre su futuro y al final se fue al Atlético y le deseo toda la suerte del mundo", añadió el entrenador holandés, que también ha visto partir a Arthur, Arturo Vidal e Ivan Rakitic.

Preguntado por la posible llegada de refuerzos, cuando suenan nombres como Memphis Depay (Lyon) o Lautaro Martínez (Inter de Milán), Koeman consideró que "nada está descartado".

"Creo que un equipo como Barcelona siempre está mirando jugadores para mejorar la plantilla y esta temporada es igual que otros años", añadió, aunque dijo que si la delantera se queda con jugadores como Griezmann, Messi, Ansu Fati o Dembélé, "está bien".