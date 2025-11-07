Oposición habla de "quiebre institucional", pide reunión urgente a Orsi por la Jutep y anuncia dos interpelaciones por caso Danza

Los partidos de la oposición que integran la coalición (blancos, colorados e independientes) pedirán una reunión “con carácter grave y urgente” al presidente Yamandú Orsi , dijo el diputado Gerardo Sotelo, por la “situación de gravedad institucional” que a su entender generó el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) sobre el presidente de ASSE Álvaro Danza , agregó el legislador del Partido Independiente.

Además, anunció que mantienen la interpelación a la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg por este tema, y agregaron la intención de interpelar también al ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía , porque es a través de esta secretaría de Estado que el Parlamento se vincula con la Jutep.

Sotelo dijo en conferencia de prensa que la Jutep “decidió por mayoría esconderle a la ciudadanía los argumentos de la sala de abogados”, que advertía de la incompatibilidad legal que existe entre el cargo que ocupa Danza al frente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y su trabajo como médico en mutualistas privadas.

"La ministra se suma a una maniobra de ocultamiento, de opacidad, de falta de transparencia, lo cual nos hace quitarle absolutamente el respaldo que podría merecer de la oposición en el cargo que desempeña", dijo Sotelo sobre Lustemberg.

Y sobre Mahía agregó: "Entendemos que aquí se ha llegado a un punto de quiebre institucional, con un fallo político que nos genera una enorme preocupación y entendemos que el ministro tiene que venir a este Parlamento a dar explicaciones".

Más adelante, Sotelo apuntó a la responsabilidad del presidente Orsi: "Entendemos que hay de parte del gobierno un desprecio a la Constitución y a los límites que la Constitución le impone a los jerarcas de gobierno que están inhabilitados por la Constitución para ocupar esos cargos, y esto es responsabilidad del primer mandatario, el presidente de la República, no solo de la ministra de Salud Pública, si no del propio presidente. Este no es el primer episodio, no va a ser el último y no encontramos por parte del gobierno un músculo republicano que lo haga tomar la decisión que tiene que tomar, y es decir, que si hay sospechas, que desde nuestro punto de vista es convicción de que el doctor Danza ha estado hasta ahora violando la Constitución, debe cesarlo en el cargo".

La oposición insiste entonces en que Orsi debe cesar a Danza como presidente de ASSE, extremo que fue desestimado el jueves cuando la ministra Lustemberg anunció que Danza dejará todas sus actividades privadas para dedicarse exclusivamente a la función pública.

Sobre el pedido de reunión urgente al presidente Orsi, el diputado Sotelo dijo que esto es porque "se está configurando un escenario institucional que nos genera una enorme preocupación".