Álvaro Danza renunció a su cargo como médico en la mutualista Cams de Soriano

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, presentó este jueves la renuncia al cargo que ocupa como médico en la mutualista Cams de Soriano.

"Lamentablemente, el Dr. Danza presentó en el día de hoy (jueves) su carta de renuncia", indicaron a Subrayado fuentes del prestador de salud.

En las últimas horas, hubo conversaciones y consultas del médico y su entorno con las otras instituciones médicas en la que también trabaja. Danza es cuestionado por la oposición por mantener su cargo público y además trabajar como médico en tres mutualistas privadas.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizará este jueves la situación de Danza.

