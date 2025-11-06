El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, presentó este jueves la renuncia al cargo que ocupa como médico en la mutualista Cams de Soriano.
Álvaro Danza renunció a su cargo como médico en la mutualista Cams de Soriano
"Lamentablemente, el Dr. Danza presentó en el día de hoy (jueves) su carta de renuncia", indicaron a Subrayado fuentes del prestador de salud.
"Lamentablemente, el Dr. Danza presentó en el día de hoy (jueves) su carta de renuncia", indicaron a Subrayado fuentes del prestador de salud.
En las últimas horas, hubo conversaciones y consultas del médico y su entorno con las otras instituciones médicas en la que también trabaja. Danza es cuestionado por la oposición por mantener su cargo público y además trabajar como médico en tres mutualistas privadas.
Seguí leyendo
Hoy se conoce el informe de la Jutep sobre Danza y se espera una decisión del gobierno sobre su situación
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizará este jueves la situación de Danza.
Temas de la nota
Lo más visto
Sociedad
Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa
ADEMU
Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
LAS PIEDRAS
Un toro atacó a un hombre y le causó un corte en el abdomen; la Policía lo trasladó con abundante sangrado al hospital
sigue la investigación por lavado de activos
Imputaron al Betito Suárez por posesión de drogas y vuelve a la cárcel con preventiva por 180 días
AVANZA EL JUICIO
Dejá tu comentario