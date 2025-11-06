RECIBÍ EL NEWSLETTER

Álvaro Danza renunció a su cargo como médico en la mutualista Cams de Soriano

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, presentó este jueves la renuncia al cargo que ocupa como médico en la mutualista Cams de Soriano.

En las últimas horas, hubo conversaciones y consultas del médico y su entorno con las otras instituciones médicas en la que también trabaja. Danza es cuestionado por la oposición por mantener su cargo público y además trabajar como médico en tres mutualistas privadas.

hoy se conoce el informe de la jutep sobre danza y se espera una decision del gobierno sobre su situacion
Hoy se conoce el informe de la Jutep sobre Danza y se espera una decisión del gobierno sobre su situación

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizará este jueves la situación de Danza.

CON VOTOS DEL FA

