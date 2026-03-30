Directora de Inmunización de MSP aconseja repetir vacunación contra covid: "Viene mucho más lenta", dijo

La directora de inmunización del Ministerio de Salud Pública continúa recomendando repetir la vacunación contra el covid; hasta el momento han registrado unas cuatro mil dosis.

Catalina Pírez dijo que la inoculación viene muy lenta y explicó que el virus del SARS-COV2 va a convivir con la población por lo que es importante la vacunación, sobre todo las personas de riesgo, como enfermedad pulmonar crónica, obesidad, cardiopatías, enfermos renales e inmuno deficientes.

"Todas esas personas tienen riesgo, tengan la edad que tengan. Estar protegidos contra el covid si convivimos con personas como esas también, y al personal de la salud también porque se sabe para esta enfermedad que quien tiene mejor respuesta es aquel que se vacunó y tuvo una enfermedad, aunque sea una enfermedad leve que tal vez ni nos enteramos", señaló.

Pírez aclaró que la vacuna del covid y la de la gripe no requieren de receta médica este año porque son vacunas inactivadas. Las personas inmunodeficientes que nunca recibieron la dosis de covid, pueden tener una indicación diferente por lo que es aconsejable consultar al médico.

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