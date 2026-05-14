El conductor de un camión murió en la pasada madrugada al chocar de atrás a otro camión que había realizado una maniobra para esquivar a un ciclista, informa Policía Caminera.
Murió el conductor de un camión tras chocar de atrás a otro camión en ruta 5, Paso de los Toros
El primer camión hizo una maniobra para esquivar a un ciclista, que igual golpeó y cayó al pavimento. El segundo camión, que venía atrás, chocó con el primero. Su conductor falleció en el lugar.
Ocurrió sobre la 1:50 de la madrugada en el kilómetro 252 de la ruta 5, Paso de los Toros, Tacuarembó.
“Un camión con zorra cargado de leña que circulaba en sentido norte a sur, realiza una maniobra de evasión al avistar a un ciclista, siendo impactado de atrás por un segundo camión”, dice el informe primario de Caminera.
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“Producto de la colisión resultó el segundo conductor fallecido en el lugar y el ciclista con traumatismos, siendo trasladado consciente”, agrega el comunicado.
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