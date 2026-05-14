Murió el conductor de un camión tras chocar de atrás a otro camión en ruta 5, Paso de los Toros

El conductor de un camión murió en la pasada madrugada al chocar de atrás a otro camión que había realizado una maniobra para esquivar a un ciclista, informa Policía Caminera.

Ocurrió sobre la 1:50 de la madrugada en el kilómetro 252 de la ruta 5, Paso de los Toros, Tacuarembó.

“Un camión con zorra cargado de leña que circulaba en sentido norte a sur, realiza una maniobra de evasión al avistar a un ciclista, siendo impactado de atrás por un segundo camión”, dice el informe primario de Caminera.

“Producto de la colisión resultó el segundo conductor fallecido en el lugar y el ciclista con traumatismos, siendo trasladado consciente”, agrega el comunicado. accidente-ruta-5