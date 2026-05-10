El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que más de 400 mil personas se vacunaron contra la gripe en la campaña de este año. Evalúan traer más dosis, informaron fuentes de la cartera a Subrayado.
MSP informó que más de 400 mil personas se vacunaron contra la gripe y evalúan traer más dosis
La vacuna es gratuita y está disponible en vacunatorios de todo el país. Las dosis previstas son 600 mil, y se alcanzó el 66%, informó el MSP.
La campaña comenzó el 23 de marzo y este 10 de mayo se alcanzaron el 66% de las 600 mil previstas. Es gratuita y está en vacunatorios de todo el país.
"Desde el Ministerio de Salud Pública se destacó la alta adhesión de la población a la vacunación y se recordó la importancia de continuar fortaleciendo la cobertura, especialmente entre los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones asociadas a la gripe", y frente a las bajas temperaturas.
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La principal recomendación es vacunar a los más chicos, entre los seis meses y los cinco años, por tratarse de "una población especialmente vulnerable frente a infecciones respiratorias". Personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas, gestantes y puérperas, personal de salud, servicios esenciales, sector ganadero, residentes de comunidades cerradas también están entre los grupos más indicados.
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