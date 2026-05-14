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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Frío y con heladas de madrugada, así termina la semana, según el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo estable, salvo en la costa sureste, con mañanas y noches frías, y tardes con ascenso de temperatura. Mirá el pronóstico hasta el sábado inclusive.

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Nubel Cisneros prevé tiempo estable, salvo en la costa sureste, con mañanas y noches frías, y tardes con ascenso de temperatura. Mirá el pronóstico hasta el sábado inclusive.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría, con mucha nubosidad, manteniendo inestable la costa sureste en las primeras horas. La tarde seguirá fresca a templada con cielo ligeramente nublado en el sur y este y parcialmente nublado en el norte, presentando temperaturas frías en la noche.

El viernes la mañana estará muy fría con heladas agrometeorológicas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente fresco a templado y buena presencia de Sol.

frio, nublado y sin lluvias; asi continua el tiempo esta semana, de acuerdo al informe de nubel cisneros
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Frío, nublado y sin lluvias; así continúa el tiempo esta semana, de acuerdo al informe de Nubel Cisneros

El sábado se espera nuevamente una mañana muy fría con algunas heladas agrometeorológicas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá fresco a templado con cielo parcialmente nublado manteniendo temperaturas frías en la noche.

Jueves 14

Zona Norte: máxima 21º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 6º

Viernes 15

Zona Norte: máxima 22º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 8º

Sábado 16

Zona Norte: máxima 24º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º

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