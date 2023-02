Director de Turismo de Paysandú describió cómo eran las luces que se vieron en el cielo el domingo

"No eran comunes, no era lo que uno acostumbra ver en el cielo", aseguró Galván, que vio las luces en la madrugada de este domingo, desde Termas de Almirón.

Indicó que vive en las afueras de la ciudad, que suele mirar el cielo despejado, por lo que distingue satélites que "se mueve a velocidad constante". "En este caso, lo que veía, me llamó la atención, me di cuenta que no era algo normal, entonces lo primero que hice fue llamar a los camarógrafos que estaban en ese entonces. Ya se habían retirado a hacer los trabajos posteriores, descargar las imágenes y demás. Pero realmente destacar la voluntad de ellos porque accedieron inmediatamente a volver. Miro alrededor, estaba solo, era la única persona que estaba mirando hacia esa dirección, porque el resto estaba mirando el escenario, y empecé a llamar a personas que se acercaran a mirar lo mismo", narró.