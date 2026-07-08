Continúa el conflicto laboral en TCP, luego de que sindicato y empresa no llegaran a un acuerdo; hay paro

El sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) realiza un paro desde las 17:00 horas y, en principio, hasta las 23:00, en el marco del conflicto con la empresa por el convenio colectivo y el reclamo de que se asegure una cantidad de jornales mínima a los trabajadores o que se les brinde un bono de 50 mil pesos.

"Por tercera vez consecutiva va de manos vacías", dijo el presidente del sindicato, Álvaro Reinaldo sobre la instancia de este miércoles en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Este jueves, a las 10:30 de la mañana, están citados nuevamente.

Desde Katoen Natie consideran que la solicitud económica del sindicato es "incompatible con una negociación colectiva de buena fe" y comunicaron que "luego de que la empresa garantizara el abastecimiento de agua potable para consumo humano a un buque, el Sindicato de Trabajadores de TCP resolvió declarar un paro de actividades por tiempo indeterminado con 'reintegro espontáneo' a partir de las 17:00 horas del día de hoy. La decisión de la empresa respondió exclusivamente a la necesidad de asegurar la prestación de un servicio esencial para la tripulación del buque, ante la negativa del sindicato a realizar dicha tarea y a impedir que empresas especializadas pudieran llevarla a cabo. TCP entiende que ninguna negociación colectiva puede justificar que el suministro de agua potable para consumo humano sea utilizado como mecanismo de presión".

Organizaciones empresariales expresaron su preocupación por la situación del puerto y llaman a que el Poder Ejecutivo "adopte medidas" para habilitar el "normal desarrollo" de las actividades.

Los empresarios reclaman que en 2025 hubo 30 días de interrupción en la operativa por conflictividad laboral, y que en lo que va de 2026 son 25 días.

"Mientras desde el Poder Ejecutivo se remite al Parlamento un proyecto de ley que persigue mejorar las condiciones de competitividad que imperan en el país y con ello bajar el costo de vida de los uruguayos -intención con la que no solo coincidimos sino para la que también hemos elevado propuestas-, por otro lado, se permite la generación de sobrecostos y se profundizan los problemas de conectividad, los que inevitablemente impactan sobre la competitividad empresarial y el costo de vida de todos los uruguayos", indica el comunicado de los empresarios.