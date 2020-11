Director de Salud Miguel Asqueta sobre el verano: "debería proseguir el quedate en casa"

“El mensaje que hay que transmitirle a la gente es que se queden en sus casas, siempre y cuando no sea imprescindible que salgan” dijo Asqueta y agregó que si no existe “la necesidad imperiosa de estar aglomerados en un lugar determinado no lo hagamos”. “De ser así la situación pretendemos que esté controlada” expresó el director.

Asimismo, sobre la próxima temporada de verano, Asqueta admitió que tiempo atrás hubo algunas denuncias de algunas personas que "ingresaron al país y no coincidía el número de serie de los test que presentaban con el nombre". Sobre esto aseguró que eran pasajeros provenientes del exterior, pero no de Argentina y por esto aseguró que se aumentarán los controles. Igualmente informó que en todos los casos, se denuncia la situación y las personas fueron citadas a declarar.

Sobre la situación de coronavirus en Uruguay, Asqueta remarcó que "nunca estuvo fuera de control". "Estamos en una situación muy similar a la de los meses anterior, una epidemia muy controlada" aseguró.

"La estadística nos pone en uno de los mejores lugars, pero tenemos que estar alerta" mencionó el director de Salud, principalmente por la situación de los países de la región como Argentina y Brasil, que calificó como "los peores en el mundo en cuanto al control de la pandemia".