Pelea terminó con un muerto en el puerto de Punta del Este: la víctima fue sacada del agua sin vida

Un hombre murió tras una pelea y al caer al agua en el puerto de Punta del Este. El hecho se registró sobre las 22:30 de este miércoles.

La Prefectura llegó a la escena tras un llamado por una pelea en la escollera, allí estaba la víctima, dentro del agua. Fue retirada del agua, sin signos vitales, se le realizó reanimación pero no sobrevivió.

Tras los hechos, se identificó a un hombre que se presume involucrado y quien, como la víctima, es conocido en el ámbito del puerto.

El caso está a disposición de Fiscalía.

Temas de la nota pelea

Punta del Este