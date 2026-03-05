RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTROS DE TRÁNSITO

Dos hombres mueren atropellados en rutas de Canelones y Florida en las últimas horas

En la madrugada de este jueves un hombre de 33 años murió al ser atropellado en ruta 32 de Canelones. El miércoles de noche pasó lo mismo con un hombre de 42 años en Florida.

Accidente en ruta 32 de Canelones, un hombre atropellado murió en el lugar. Foto: Policía Caminera.

Accidente en ruta 32 de Canelones, un hombre atropellado murió en el lugar. Foto: Policía Caminera.

De acuerdo al informe de Policía Caminera, en la madrugada de este jueves, sobre la hora 05:10, un hombre de 33 años fue embestido por un auto que circulaba de norte a sur por la ruta 32.

Ocurrió en el kilómetro 26, zona de Canelón Chico, detalla Caminera.

El auto era conducido por un hombre de 35 años. El examen de alcohol en sangre dio cero. Resultó ileso.

Florida

El otro caso ocurrió en Florida, sobre las 20:45 del miércoles, en el kilómetro 90 de la ruta 6, zona de Chamizo, informa Policía Caminera.

Un hombre de 42 años caminaba por la ruta con su hijo de 16 y cuando intentaron cruzar, según indica el informe primario, el adulto fue atropellado por un auto que circulaba en el mismo sentido que los peatones.

El hombre fue trasladado a un centro de salud donde falleció mientras era atendido por los médicos. Su hijo, no sufrió lesiones.

El auto era conducido por una mujer de 28 años que resultó ilesa. El examen de alcohol en sangre dio cero.

